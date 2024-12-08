Слава Дьомін заплатив кругленьку суму за евакуйоване авто

Шоумен Слава Дьомін. Фото: Instagram/slavademin_official

Теле- та радіоведучий Слава Дьомін опинився в неприємній ситуації. Його автомобіль забрав евакуатор в столиці. Представнику українського шоу-бізнесу довелось сплатити штраф.

Про це Дьомін повідомив в сторіз свого Instagram.

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За словами 40-річного телеведучого, відсутність авто він помітив з сином. Про евакуацію Слава Дьомін спочатку навіть не подумав. Перша думка була, що авто вкрали. Згодом, в додатку "Київ Цифровий" шоумен отримав інформацію.

"Причина евакуації: транспортний засіб зупинено ближче 10 м від виїзду з прилеглої території… Сплатіть штраф і забирайте авто зі штрафмайданчика", — йшлось в повідомлені.

За евакуацію Дьоміну довелось сплатити майже 2000 гривень. Додатково у 200 грн йому обійшлась поїздка до штрафмайданчика на таксі.

"Непогано погуляли… Висновок: паркуватися треба на виведених для цього місцях", — лаконічно зазначив Слава Дьомін.

Слава Дьомін про штраф. Скриншот: Instagram/slavademin_official

Нагадаємо, раніше ми писали, що Слава Дьомін відреагував на критику щодо своїх слів про померлого спортсмена В'ячеслава Узелкова. Також ми розповідали, що Слава Дьомін зізнався в почуттях до співачки Злати Огнєвіч.