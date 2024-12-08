Слава Демин заплатил кругленькую сумму за эвакуированное авто

Шоумен Слава Демин. Фото: Instagram/slavademin_official

Теле- и радиоведущий Слава Демин оказался в неприятной ситуации. Его автомобиль забрал эвакуатор в столице. Представителю украинского шоу-бизнеса пришлось заплатить штраф.

Об этом Демин сообщил в сториз своего Instagram.

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По словам 40-летнего телеведущего, отсутствие автомобиля он заметил с сыном. Об эвакуации Слава Демин поначалу даже не подумал. Первая мысль была, что авто угнали. Впоследствии в приложении "Київ Цифровий" шоумен получил информацию.

"Причина эвакуации: транспортное средство остановлено ближе 10 м от выезда с прилегающей территории… Заплатите штраф и забирайте авто со штраф площадки", — говорилось в сообщении.

За эвакуацию Демину пришлось заплатить почти 2000 гривен. Дополнительно в 200 грн ему обошлась поездка на штраф площадку на такси.

"Неплохо погуляли… Вывод: парковаться нужно на выведенных для этого местах", — лаконично отметил Слава Демин.

Слава Демин о штрафе. Скриншот: Instagram/slavademin_official

Напомним, ранее мы писали, что Слава Демин отреагировал на критику относительно своих слов об умершем спортсмене Вячеславе Узелкове. Также мы рассказывали, что Слава Демин признался в чувствах к певице Злате Огневич.