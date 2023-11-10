Автори хіта "Доброго вечора, ми з України" презентували дебютний альбом

Учасники гурту PROBASS ∆ HARDI. Фото: Google

Український електронний гурт PROBASS ∆ HARDI випустив свій дебютний альбом, який отримав назву "Доброго вечора, ми з України". В ньому, зокрема, можна почути всесвітньовідомий хіт у виконанні з оркестром.

Про це повідомили учасники гурту в своїх соцмережах.

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До платівки увійшли 14 треків, які майже всі були написані під час повномасштабної війни. Над піснями цього альбому окрім гурту працювали такі відомі українські знаменитості, як Олег Скрипка; гурт DakhaBrakha; реперка alyona alyona; Юлія Юріна (ЮЮ); Національний Академічний Оркестр Народних Інструментів України (НАОНІ); Вова зі Львова; Khayat; Anna Bulat.

Гурт працює у своєму унікальному музичному стилі, який вони називають UKROBASS.

"Коли ти чуєш ці треки, відразу розумієш, хто це, і головне — звідки виконавці. Унікальний, свій стиль! Ми розробляємо цей новий музичний напрям та прагнемо, щоб він був якомога впізнаванішим. Однією з головних місій цього музичного стилю є просування сучасної української музики та її впізнаваність і аутентифікація в усьому світі", — прокоментували прем'єру учасники гурту.

Тільки на офіційному YouTube каналі гурту сингл "Доброго вечора, ми з України" вже має понад 20 мільйонів прослуховувань. А на платформі у Tik-Tok на цей трек було знято понад 800 тисяч роликів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Макс Барських влаштує прем'єру нового унікального кліпу в кінотеатрі. Також ми розповідали, що Женя Галич привітав гурт O.Torvald з 18-річчям та показав архівні фото.