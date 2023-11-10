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Авторы хита "Доброго вечора, ми з України" презентовали дебютный альбом

10 ноября 2023 10:02
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Авторы хита "Доброго вечора, ми з України" презентовали дебютный альбом
Участники группы PROBASS ∆ HARDI. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Украинская электронная группа PROBASS ∆ HARDI выпустила свой дебютный альбом, который получил название "Доброго вечора, ми з України". В нем, в частности, можно услышать всемирно известный хит в исполнении с оркестром.

Об этом сообщили участники группы в своих соцсетях.

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В пластинку вошли 14 треков, которые почти все были написаны во время полномасштабной войны. Над песнями этого альбома, кроме группы, работали такие известные украинские артисты, как Олег Скрипка; группа DakhaBrakha; эперша alyona; alyona; Юлия Юрина (ЮЮ); Национальный Академический Оркестр Народных Инструментов Украины (НАОНИ); Вова из Львова; Khayat; Anna Bulat.

Группа работает в своем уникальном музыкальном стиле, который они называют UKROBASS.

"Когда ты слышишь эти треки, сразу понимаешь, кто это, и главное — откуда исполнители. Уникальный, свой стиль! Мы разрабатываем это новое музыкальное направление и стремимся, чтобы оно было как можно более узнаваемым. Одной из главных миссий этого музыкального стиля является продвижение современной украинской музыки и ее узнаваемость и аутентификация во всем мире", — прокомментировали премьеру участники группы.

Только на официальном YouTube канале группы сингл "Доброго вечора, ми з України" уже более 20 миллионов прослушиваний. А на платформе Tik-Tok на этот трек было снято более 800 тысяч роликов.

Напомним, ранее мы писали, что Макс Барских устроит премьеру нового уникального клипа в кинотеатре. Также мы рассказывали, что Женя Галич поздравил группу O.Torvald с 18-летием и показал архивные фото.

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