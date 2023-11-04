Женя Галич привітав гурт O.Torvald з 18-річчям та показав архівні фото

Фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич в юності. Фото: Instagram/jenia_galich

Представники від України на музичному конкурсі "Євробачення-2017", яке пройшло в Києві, гурт О.Torvald відзначає 18-річчя. З цієї нагоди незмінний вокаліст, гітарист колективу Женя Галич, який від початку повномасштабної війни захищає нашу країну та бореться за перемогу в лавах ЗСУ, опублікував архівні фото.

Вони, зокрема, з’явились в Instagram гурту та Євгена.

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Гурту О.Torvald виповнилось 18 років

Женя Галич згадав, як вони виходили на сцену одного з харківських клубів цього дня 18 років тому. Тоді, за словами зіркового захисника України, всі учасники були одягнені в смугасті лонгсліви з секонд-хенду.

"Та і взагалі думали, що дуже круті… З того часу ми ні на день не зупинялися 18 років поспіль! Я люблю вас. Вдячний кожному, хто був всі ці роки зі мною, і особливо тим, хто лишається. Без вас це було б не можливо. Ви здійснили мою мрію. А головне: 18 — це лише повноліття! Тепер можна все", — написав Женя Галич.

Галич опублікував фотографії, на яких він грає на гітарі, співає та записує пісні в компанії музикантів.

Історія створення гурту

Вона починається зі знайомства Євгена Галича з Денисом Мизюком в дитинстві. Велике бажання обох грати рок-н-ролл привело до появи 1999 року гурту "Крути! Педалі", який проіснував до 2005-го.

4 листопада 2005 року в Полтаві був заснований гурт О.Torvald. До складу нового колективу з попереднього перейшли Євген Галич (вокал), Денис Мизюк (гітара), Олександр Нечипоренко (гітара) та Ігор Одарюк (поміняв тромбон на бас-гітару). До команди приєднався ударник. Уже за 5 місяців музиканти переїхали до Києва і винайняли великий приватний будинок, у якому спочатку мешкали всі разом

Галич та Мизюк є єдиними учасниками гурту, які залишаються в його складі дотепер.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Женя Галич засудив пісню "Фортеця Бахмут" гурту "Антитіла". Також ми розповідали, що Женя Галич емоційно висловився про чоловіків, які втекли з України під час війни.