Кліп "Так ніхто не кохав" — Алан Бадаоєв показав залаштунки

Український режисер Алан Бадоєв. Фото: менеджмент артиста

Український режисер Алан Бадоєв показав залаштунки знімання кліпу Макса Барських та Артема Пивоварова на пісню "Так ніхто не кохав". Кліпмейкеру було цікаво співпрацювати зі співаками.

Про це повідомляє менеджмент артиста.

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Кліп "Так ніхто не кохав"

За словами режисера, найтяжчим у створенні подібних робіт є перший кадр, але коли у зніманні беруть одразу два топові артисти, завдання ускладнюється ще більше.

"Мені дуже сподобалося знімати це відео, адже, по-перше, пісня мені до душі, вона дуже глибока, а по-друге, у мене є можливість попрацювати з двома крутими українськими артистами, які хоча і різні, але чимось схожі", — коментує роботу над кліпом Бадоєв.

Режисер наголосив, що його не залишив байдужим цей творчий експеримент, і він радий, що Макс Барських органічно став частиною цієї колаборації.

"Було класно працювати з професіоналами, і я радію, що нарешті попрацював з Аланом та його командою. Під час роботи відчувалася легкість і завзятість, енергетика, яку Алан вміє запускати. Кожний рух на майданчику він робить вправно, тому Бадоєв на сьогодні один з найкращих режисерів", — ділиться враженням від співпраці Артем Пивоваров.

Досвід роботи з Артемом Пивоваровим для Бадоєва та його команди стався вперше. Режисер сказав, що це було надзвичайно захоплююче, адже, він вважає автора проєкту "Твої вірші, мої ноти" пластичним і багатогранним, що можна відчувати у його музиці. Бадоєв переконаний, що робота у тандемі з Пивоваровим та Барських стала можливістю зробити щось цікаве, глибоке і необхідне, щоб підтримати українців.

Алан Бадоєв зізнається, що ідея кліпу прийшла до нього одразу. Режисер миттєво відчув, що на роль головної героїні відеороботи бачить акторку Соломію Кирилову, відомою своєю роллю у фільмі "Памфір".

Кадри зі зйомок кліпу "Так ніхто не кохав". Фото: менеджмент артиста

Кадри зі зйомок кліпу "Так ніхто не кохав". Фото: менеджмент артиста

За словами Алана, йому було дуже важливо, щоб у кадрі була саме та українка, яка відчуває сьогоднішній час, в очах якої можна побачити багато жінок нашої країни. Режисер був переконаний, що Соломія змогла б ідеально втілити цей образ.

"Хотілося присвятити цю роботу нашим жінкам, щоб вони відчули, що ми їх бачимо, любимо, відчуваємо, бо вони наша гордість, наше майбутнє", — розповів Алан Бадоєв.

Нагадаємо, Бадоєв разом з бійцем "Азову" створив серію соціальних роликів про українських військових, які перебувають у полоні. А також режисер прикрасив обкладинку глянцю Marie Claire.