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Бадоев показал закулисье съемки клипа Барских и Пивоварова

17 декабря 2024 17:45
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Клип "Так ніхто не кохав" — Алан Бадаоев показал застройку
Украинский режиссер Алан Бадоев. Фото: менеджмент артиста
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Украинский режиссер Алан Бадоев показал закулисье съемки клипа Макса Барских и Артема Пивоварова на песню "Так ніхто не кохав". Клипмейкеру было интересно сотрудничать с певцами.

Об этом сообщает менеджмент артиста.

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Клип  Так ніхто не кохав

По словам режиссера, самым тяжелым в создании подобных работ является первый кадр, но когда в съемке берут сразу два топовых артиста, задача усложняется еще больше.

"Мне очень понравилось снимать это видео, ведь, во-первых, песня мне по душе, она очень глубокая, а во-вторых, у меня есть возможность поработать с двумя крутыми украинскими артистами, которые хотя и разные, но чем-то похожие", — комментирует работу над клипом Бадоев.

Режиссер подчеркнул, что его не оставил равнодушным этот творческий эксперимент, и он рад, что Макс Барских органически стал частью этой коллаборации.

"Было классно работать с профессионалами, и я радуюсь, что наконец-то поработал с Аланом и его командой. Во время работы чувствовалась легкость и упорство, энергетика, которую Алан умеет запускать. Каждое движение на площадке он делает умело, поэтому Бадоев на сегодняшний день один из лучших режиссеров", — делится впечатлением от сотрудничества Артем Пивоваров.

Опыт работы с Артемом Пивоваровым для Бадоева и его команды прошел впервые. Режиссер сказал, что это было чрезвычайно увлекательно, ведь он считает автора проекта "Твои стихи, мои ноты" пластическим и многогранным, что можно ощущать в его музыке. Бадоев убежден, что работа в тандеме с Пивоваровым и Барским стала возможностью сделать что-нибудь интересное, глубокое и необходимое, чтобы поддержать украинцев.

Алан Бадоев признается, что идея клипа пришла к нему сразу. Режиссер мгновенно почувствовал, что на роль главной героини видеоработы видит актрису Соломию Кириллову, известной своей ролью в фильме "Памфір".

Бадоев показал застройку съемки клипа Барских и Пивоварова - фото 1
Кадры со съемок клипа "Так ніхто не кохав". Фото: менеджмент артиста
Бадоев показал застройку съемки клипа Барских и Пивоварова - фото 2
Кадры со съемок клипа "Так ніхто не кохав". Фото: менеджмент артиста

По словам Алана, ему было очень важно, чтобы в кадре была именно та испытывающая сегодняшнее время украинка, в глазах которой можно увидеть многие женщины нашей страны. Режиссер был убежден, что Саломея смогла бы идеально воплотить этот образ.

"Хотелось посвятить эту работу нашим женщинам, чтобы они почувствовали, что мы их видим, любим, чувствуем, потому что они наша гордость, наше будущее", — рассказал Алан Бадоев.

Напомним, Бадоев вместе с бойцом "Азова" создал серию социальных роликов об украинских военных, находящихся в плену. А также режиссер украсил обложку глянца Marie Claire.

Алан Бадоев Макс Барских Артем Пивоваров украинские звезды клип

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