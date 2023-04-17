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Багато кімнат, дитячі ванни та гардероб: Ілона Гвоздьова показала новий дім, побудований при війні

17 квітня 2023 11:46
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Ілона Гвоздьова показала свій новий будинок – шанувальники оцінили
Танцівниця Ілона Гвоздьова показала новий будинок. Фото: google.com
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Популярна українська танцівниця, хореографиня Ілона Гвоздьова показала свій будинок, який побудувала під час війни в Україні. Відомо, що цей будинок українська танцівниця почала будувати ще до початку повномасштабної війни, але у перший час вона його не чіпала.

Відповідне відео Ілона Гвоздьова розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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Відома танцівниця раніше багато разів розповідала про те, що вона почала будувати свій будинок ще до того, як росія ввела свої війська на територію України. Але в перші місяці повномасштабної війни Ілона Гвоздьова призупинила будівництво.

Проте, згодом українська хореографиня продовжила ремонт свого будинку, після чого вирішила показати його шанувальникам. Вона показала, наскільки затишним вийшов її новий будинок, до якого її родина переїхала досить нещодавно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by INSIDER.UA (@insidersua)

Ілона Гвоздьова зізналася, що їй дуже подобається те, як вона облаштувала своє сімейне гніздечко. У двоповерховому будинку є вітальня, кухня, дві спальні для дітей, кімната, що облаштована під гардероб, та окрема ванна кімната. Також там є ванні кімнати для дітей, гостьова кімната та декілька приміщень для господарських справ.

Українська танцівниця зізналася, що вона сама придумала те, як виглядатиме її будинок всередині. Оскільки вона давно хотіла собі власний будинок, до його ремонту вона віднеслася досить серйозно, продумавши кожну дрібницю оселі.

Илона Гвоздева

Що стосується її чоловіка, то він тримав під контролем процес будівництва будинку.

Користувачі мережі та шанувальники Ілони Гвоздьової оцінили її нову оселю та почали писати багато компліментів про те, наскільки розкішним вийшов її новий будинок.

Нагадаємо, ми писали, що відома українська танцівниця Ілона Гвоздьова висловила свою ненависть до росіян.

Раніше ми розповідали, що українська хореографиня Ілона Гвоздьова осудила українських співачок, які підтримували росію.

Також ми повідомляли, що танцівниця Ілона Гвоздьова заявила, що окупанти зруйнували її будинок.

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