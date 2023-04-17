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Много комнат, детские ванны и гардероб: Илона Гвоздева показала новый дом, построенный при войне

17 апреля 2023 11:46
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Илона Гвоздева показала свой новый дом – поклонники оценили
Танцовщица Илона Гвоздева показала новый дом. Фото: google.com
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Популярная украинская танцовщица, хореограф Илона Гвоздева показала свой дом, построенный во время войны в Украине. Известно, что этот дом украинская танцовщица начала строить еще до начала полномасштабной войны, но в первое время она его не трогала.

Соответствующее видео Илона Гвоздева разместила на своей странице в Instagram.

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Известная танцовщица ранее много раз рассказывала о том, что она начала строить свой дом еще до того, как россия ввела свои войска на территорию Украины. Но в первые месяцы полномасштабной войны Илона Гвоздева приостановила строительство.

Впоследствии украинский хореограф продолжила ремонт своего дома, после чего решила показать его поклонникам. Она показала, насколько уютным получился ее новый дом, в который ее семья переехала совсем недавно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by INSIDER.UA (@insidersua)

Илона Гвоздева призналась, что ей очень нравится то, как она обустроила свое семейное гнездышко. В двухэтажном доме есть гостиная, кухня, две спальни для детей, комната под гардероб и отдельная ванная комната. Также есть ванные комнаты для детей, гостевая комната и несколько помещений для хозяйственных дел.

Украинская танцовщица призналась, что она сама придумала, как будет выглядеть ее дом внутри. Поскольку она давно хотела себе собственный дом, к его ремонту она отнеслась достаточно серьезно, продумав каждую мелочь дома.

Илона Гвоздева

Что касается ее мужа, то он контролировал процесс строительства дома.

Пользователи сети и поклонники Илоны Гвоздевой оценили ее новое жилище и начали писать много комплиментов о том, насколько роскошным получился ее новый дом.

Напомним, мы писали, что известная украинская танцовщица Илона Гвоздева выразила свою ненависть к россиянам.

Ранее мы рассказывали, что украинский хореограф Илона Гвоздева осудила украинских певиц, поддерживавших россию.

Также мы сообщали, что танцовщица Илона Гвоздева заявила, что оккупанты разрушили ее дом.

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