В родині переможниці шоу Танці з зірками Ілони Гвоздьової сталося горе

Танцівниця та хореограф Ілона Гвоздьова

В родини переможниці п’ятого сезону шоу "Танці з зірками", хореографа Ілони Гвоздьової сталося горе. Померла її бабуся.

Про це танцівниця повідомила у своєму Instagram.

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За словами Ілони, своїх рідних бабусь вона втратила вже дуже давно. Коли вийшла заміж за Івана Хом’ячука, то його родичка стала близькою людиною в житті телезірки.

"Це була неймовірна жінка, завжди щира посмішка, скільки добра і любові було в її очах, які в неї були золоті руки і найдобріше серце люблячої матері, бабусі і жінки. Завжди будемо пам’ятати Вас", — написала Ілона.

Публікацію Гвоздьова доповнила знімками з сімейної фотосесії, в якій взяла участь і померла родичка. Однією перших з колег по шоу-бізнесу свої співчуття Ілоні висловила співачка Світлана Тарабарова.

Нагадаємо, раніше ми писали, що акторка Ольга Сумська вшанувала пам'ять матері, яка померла на початку війни. Також ми розповідали, що на 51-му році життя помер один із засновників та фронтмен українського рок-гурту "Мертвий півень" Любомир Футорський.