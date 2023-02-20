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Барських показав, як записував нову чуттєву пісню, прем'єра якої запланована на 24 лютого

20 лютого 2023 20:02
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Як Макс Барських записував нову пісню, прем'єра якої запланована на 24 лютого
Співак Макс Барських
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В річницю початку повномасштабної війни в українських музикантів заплановані чимало прем’єр. Співак Макс Барьских анонсував вихід композиції "Мамо, не плач".

У своєму Tik Tok артист опублікував відео зі звукозаписної студії. 

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Деталі

Наразі мало що відомо про написання цієї композиції. Втім, її фрагменти шанувальники могли почути напередодні в Instagram, в якому співак опублікував фрагмент тексту.

"Їм не вдалось зламати нашу волю. Бо кожен сам собі пообіцяв. Стояти так ніби немає болю. Ніби сталеві в грудях серця", — співає Макс Барських.

Тепер же шанувальники співака, в якого в цьому році запланований світовий тур, змогли побачити, як він записував композицію "Мамо, не плач".

@maxbarskih

Прем‘єра «Мамо, не плач» 24.02

♬ original sound - Max Barskih

Лише за годину відео в Tik Tok Барських набрало п’ять тисяч лайків. Прем’єра треку запланована на 24 лютого. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Макс Барських оголосив кастинг у свій новий світовий тур. Також ми розповідали, що Макс Барських закликав підтримати петицію, яку створила кохана загиблого українського захисника.

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