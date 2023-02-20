Як Макс Барських записував нову пісню, прем'єра якої запланована на 24 лютого

Барських показав, як записував нову чуттєву пісню, прем'єра якої запланована на 24 лютого
В річницю початку повномасштабної війни в українських музикантів заплановані чимало прем’єр. Співак Макс Барьских анонсував вихід композиції "Мамо, не плач".
У своєму Tik Tok артист опублікував відео зі звукозаписної студії.
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Деталі
Наразі мало що відомо про написання цієї композиції. Втім, її фрагменти шанувальники могли почути напередодні в Instagram, в якому співак опублікував фрагмент тексту.
"Їм не вдалось зламати нашу волю. Бо кожен сам собі пообіцяв. Стояти так ніби немає болю. Ніби сталеві в грудях серця", — співає Макс Барських.
Тепер же шанувальники співака, в якого в цьому році запланований світовий тур, змогли побачити, як він записував композицію "Мамо, не плач".
@maxbarskih
Прем‘єра «Мамо, не плач» 24.02♬ original sound - Max Barskih
Лише за годину відео в Tik Tok Барських набрало п’ять тисяч лайків. Прем’єра треку запланована на 24 лютого.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Макс Барських оголосив кастинг у свій новий світовий тур. Також ми розповідали, що Макс Барських закликав підтримати петицію, яку створила кохана загиблого українського захисника.