Как Макс Барских записывал новую песню, премьера которой запланирована на 24 февраля

Барских показал, как записывал новую чувственную песню, премьера которой запланирована на 24 февраля
В годовщину начала полномасштабной войны у украинских музыкантов запланированы многие премьеры. Певец Макс Барьских анонсировал выход композиции "Мамо, не плач".
В своем Tik Tok артист опубликовал видео из звукозаписывающей студии.
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Пока мало что известно о написании этой композиции. Впрочем, ее фрагменты поклонники могли услышать накануне в Instagram, где певец опубликовал фрагмент текста.
"Им не удалось сломить нашу волю. Потому что каждый сам себе пообещал. Стоять так будто нет боли. Будто стальные в груди сердца", — поет Макс Барских.
Теперь же поклонники певца, у которого в этом году запланирован мировой тур, смогли увидеть, как он записывал композицию "Мамо, не плач".
@maxbarskih
Премьера «Мама, не плачь» 24.02♬ оригинальный звук - Max Barskih
Всего через час видео в Tik Tok Барских набрало пять тысяч лайков. Премьера трека запланирована на 24 февраля.
Напомним, ранее мы писали, что Макс Барских объявил кастинг в свой новый мировой тур. Также мы рассказывали, что Макс Барских призвал поддержать петицию, созданную возлюбленной погибшего украинского защитника.