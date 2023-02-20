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Барских показал, как записывал новую чувственную песню, премьера которой запланирована на 24 февраля

20 февраля 2023 20:02
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Как Макс Барских записывал новую песню, премьера которой запланирована на 24 февраля
Певец Макс Барских
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В годовщину начала полномасштабной войны у украинских музыкантов запланированы многие премьеры. Певец Макс Барьских анонсировал выход композиции "Мамо, не плач".

В своем Tik Tok артист опубликовал видео из звукозаписывающей студии.

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Подробности

Пока мало что известно о написании этой композиции. Впрочем, ее фрагменты поклонники могли услышать накануне в Instagram, где певец опубликовал фрагмент текста.

"Им не удалось сломить нашу волю. Потому что каждый сам себе пообещал. Стоять так будто нет боли. Будто стальные в груди сердца", — поет Макс Барских.

Теперь же поклонники певца, у которого в этом году запланирован мировой тур, смогли увидеть, как он записывал композицию "Мамо, не плач".

@maxbarskih

Премьера «Мама, не плачь» 24.02

♬ оригинальный звук - Max Barskih

Всего через час видео в Tik Tok Барских набрало пять тысяч лайков. Премьера трека запланирована на 24 февраля.

Напомним, ранее мы писали, что Макс Барских объявил кастинг в свой новый мировой тур. Также мы рассказывали, что Макс Барских призвал поддержать петицию, созданную возлюбленной погибшего украинского защитника.

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