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Батько Меган Маркл показав знімок, який вона приховувала від сторонніх очей

30 квітня 2023 12:56
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Батько Меган Маркл показав знімок, який вона приховувала від сторонніх очей
Герцогиня Сассекська, Меган Маркл та її батько Томас. Фото: колаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Дружина принца Гаррі, герцогиня Сассекська неохоче розповідає про сім'ю та своє минуле життя. А з батьком Томасом в Меган так і взагалі ворожнеча. І поки Маркл мовчить, її рідня продовжує ділитися з журналістами найпотаємнішим з життя герцогині Сассекської.

Про це повідомляє видання New York Post.

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На фото Меган сидить за столиком на якомусь заході і дивиться убік, радісно посміхаючись. Перед нею стоять дві тарілки із залишками їжі. Про час і місце знімку нічого невідомо. 

Однак батько Томас, сестра Саманта та брат Томас-молодший продемонстрували знімок, наголосивши на факті, що Меган "хотіла, щоб світ його ніколи не побачив".

Раритетний знімок Меган Маркл. Фото: New York Post.

Родичі продемонстрували фото напередодні свого інтерв'ю, яке вийде на австралійському телебаченні. У ньому візьмуть участь усі вищезгадані родичі, від яких відмовилася герцогиня Сассекська. Вони обіцяють не лише поділитися раритетними фото та відео, а й докладно розповісти про шлях актриси до слави та про те, як почали розвиватися її стосунки з принцом Гаррі. За словами опальних родичів, це інтерв'ю змінить усе. 

І все це відбувається перед черговою важливою подією для Букінгемського палацу — коронації батька принца Гаррі, Чарльза III, яка пройде вже 6 травня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що матір Меган Маркл повідомила про минулі плани герцогині на самогубство. Також ми розповідали, що Меган Маркл розчарували статки принца Гаррі.

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