Батько Меган Маркл показав знімок, який вона приховувала від сторонніх очей
Дружина принца Гаррі, герцогиня Сассекська неохоче розповідає про сім'ю та своє минуле життя. А з батьком Томасом в Меган так і взагалі ворожнеча. І поки Маркл мовчить, її рідня продовжує ділитися з журналістами найпотаємнішим з життя герцогині Сассекської.
Про це повідомляє видання New York Post.
Що показали родичі Маркл
На фото Меган сидить за столиком на якомусь заході і дивиться убік, радісно посміхаючись. Перед нею стоять дві тарілки із залишками їжі. Про час і місце знімку нічого невідомо.
Однак батько Томас, сестра Саманта та брат Томас-молодший продемонстрували знімок, наголосивши на факті, що Меган "хотіла, щоб світ його ніколи не побачив".
Родичі продемонстрували фото напередодні свого інтерв'ю, яке вийде на австралійському телебаченні. У ньому візьмуть участь усі вищезгадані родичі, від яких відмовилася герцогиня Сассекська. Вони обіцяють не лише поділитися раритетними фото та відео, а й докладно розповісти про шлях актриси до слави та про те, як почали розвиватися її стосунки з принцом Гаррі. За словами опальних родичів, це інтерв'ю змінить усе.
І все це відбувається перед черговою важливою подією для Букінгемського палацу — коронації батька принца Гаррі, Чарльза III, яка пройде вже 6 травня.
Нагадаємо, раніше ми писали, що матір Меган Маркл повідомила про минулі плани герцогині на самогубство. Також ми розповідали, що Меган Маркл розчарували статки принца Гаррі.