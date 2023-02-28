Меган Маркл розчарували статки принца Гаррі: "Хотіла їздити на довгих кадилаках"
Про меркантильність герцогині Сассекської нерідко можна прочитати у соцмережах. І ось стало відомо, що Меган Маркл після знайомства з принцом Гаррі була розчарована тим, що в нього мало грошей.
Про це заявив королівський експерт Том Бауер, повідомляє видання Page Six.
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За словами Бауера, саме фінансове питання змусило Меган Маркл звернути увагу на представника британської королівської родини. Експерт запевняє, що колишня голлівудська акторка одержима грошима.
"Вона була дуже розчарована, дізнавшись, що у принца Гаррі дуже мало грошей. Вона уявляла, що в його розпорядженні сотні мільйонів, якщо не мільярдів", — написав королівський експерт у своїй книзі "Помста: Меган, Гаррі та війна між Віндзорами".
Герцогиня Сассекська, як розповідає Бауер, "хоче їздити на довгих кадилаках і літати на приватних літаках". А оскільки її чоловік цього забезпечити не може, Маркл доводиться знаходити можливості це робити. Способами заробити гроші стали, наприклад, випуск документального серіалу про пару на стрімінговій платформі Netflix, а також скандальні мемуари "Запасний" принца Гаррі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що принц Гаррі та Меган Маркл відреагували на серію "Південного парку", в якій їх висміяли. Також ми розповідали, що герцогів Сассекських викликали в суд на допит.