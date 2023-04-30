Отец Меган Маркл показал снимок, который она скрывала от посторонних глаз

Герцогиня Сассекская, Меган Маркл и его отец Томас. Фото: коллаж Новини.LIVE

Жена принца Гарри, герцогиня Сассекская неохотно рассказывает о семье и своей прошлой жизни. А с отцом Томасом у Меган так и вообще вражда. И пока Маркл молчит, ее родня продолжает делиться с журналистами самым сокровенным из жизни герцогини Сассекской.

Об этом сообщает издание New York Post.

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На фото Меган сидит за столиком на каком-то мероприятии и смотрит в сторону, радостно улыбаясь. Перед ней стоят две тарелки с остатками еды. О времени и месте снимка ничего не известно.

Однако отец Томас, сестра Саманта и брат Томас-младший продемонстрировали снимок, отметив факт, что Меган "хотела, чтобы мир его никогда не увидел".

Раритетный снимок Меган Маркл. Фото: New York Post.

Родственники продемонстрировали фото в преддверии своего интервью, которое выйдет на австралийском телевидении. В нем примут участие все упомянутые родственники, от которых отказалась герцогиня Сассекская. Они обещают не только поделиться раритетными фото и видео, но и подробно рассказать о пути актрисы к славе и о том, как начали развиваться отношения с принцем Гарри. По словам опальных родственников, это интервью изменит все.

И все это происходит перед очередным важным событием для Букингемского дворца — коронации отца принца Гарри, Чарльза III, которое пройдет уже 6 мая.

Напомним, ранее мы писали, что мать Меган Маркл сообщила о прошлых планах герцогини на самоубийство. Также мы рассказывали, что Меган Маркл разочаровало состояние принца Гарри.