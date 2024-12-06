Девід Бекхем втратив найближчого друга

Колишня зірка футболу Девід Бекхем. Фото: instagram.com/davidbeckham/

Колишня зірка футболу Девід Бекхем розповів шанувальникам про трагічну звістку. Футболіст втратив близьку подругу Кет Фіппс.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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Кет Фіппс все своє життя працювала в офісі "Манчестер Юнайтед", а в останні роки була адміністратором на тренувальній базі клубу. Вона знялася в документальному фільмі "Бекхем", який вийде на Netflix у 2024 році. Кет не стало на 85-му році життя.

"Назавжди в наших серцях... Першим і останнім обличчям, яке я завжди бачив, була Кет, яка сиділа на стійці реєстрації на "Олд Траффорд" і чекала, щоб віддати мені квитки на гру", — написав колишній футболіст.

"Вона була серцем "Манчестер Юнайтед", всі знали, хто така Кет, і всі її обожнювали... Я переїхав до Манчестера в 15 років, і Кет пообіцяла моїм батькам: "Я подбаю про вашого сина, не хвилюйтеся", і з того першого дня і до останнього дня, який я провів з нею, саме так вона і робила. Олд Траффорд ніколи не буде колишнім без твоєї посмішки, коли ми проходимо через ці двері... Ми любимо тебе", — додав Бехкем.

Покійна подруга Бекхема Кет Фіппс. Фото: Manchester United

Нагадаємо, Девід Бекхем хоче продовжити співпрацю з Ліонелем Мессі. Також ми писали, що Бекхеми обурилися поведінкою принца Гаррі та Меган Маркл.