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Бекхэм убит горем после смерти близкой подруги

6 декабря 2024 11:45
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Дэвид Бекхэм потерял ближайшего друга
Бывшая звезда футбола Дэвид Бекхэм. Фото: instagram.com/davidbeckham/
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Бывшая звезда футбола Дэвид Бекхэм сообщил поклонникам трагическое известие. Футболист потерял близкую подругу Кэт Фиппс.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

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Кэт Фиппс всю свою жизнь работала в офисе Манчестер Юнайтед, а в последние годы была администратором на тренировочной базе клуба. Она снялась в документальном фильме "Бекхэм", который выйдет на Netflix в 2024 году. Кэт не стало на 85-м году жизни.

"Навсегда в наших сердцах... Первым и последним лицом, которое я всегда видел, была Кэт, сидевшая на стойке регистрации на "Олд Траффорд" и ждала, чтобы отдать мне билеты на игру", — написал бывший футболист.

"Она была сердцем "Манчестер Юнайтед", все знали, кто такая Кэт, и все ее обожали... Я переехал в Манчестер в 15 лет, и Кэт пообещала моим родителям: "Я позабочусь о вашем сыне, не волнуйтесь", и с того первого дня и до последнего дня, который я провел с ней, именно так она и поступала. никогда не будет прежним без твоей улыбки, когда мы проходим через эту дверь... Мы любим тебя", — добавил Бехкем.

Умерла подруга Дэвида Бекхэма
Покойная подруга Бекхэма Кэт Фиппс. Фото: Manchester United

Напомним, Дэвид Бекхэм хочет продолжить сотрудничество с Лионелем Месси. Также мы писали, что Бекхэмы возмутились поведением принца Гарри и Меган Маркл.

смерть соцсети Манчестер Юнайтед Дэвид Бекхэм зарубежные звезды

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