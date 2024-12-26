Бекхеми показали свої образи на Різдво

Бекхеми вразили розкішними образами на святкуванні Різдва
Британське зіркове подружжя Девід та Вікторія Бекхеми привітали шанувальників із різдвяними святами у вишуканих образах. Модельєрка позувала перед камерою у сукні власного бренду.
Відповідне фото Вікторія опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Бекхеми на Різдвяній вечірці
На опублікованих кадрах подружжя стоїть на сходах в класичних образах.
Девід був одягнений у стильний чорний смокінг з білосніжною сорочкою на ґудзиках і комірцем. Свій образ він доповнив чорними класичними туфлями. У кишеню його піджака була заправлена біла хустинка, а лацкан він прикрасив шпилькою з трояндою.
Вікторія обрала розкішну чорну сукню власного бренду.
"На мені моя сукня з круглими деталями кольору ожини", — підписала вона фото, натякнувши, що сукня скоро стане доступною до продажу.
Вікторія вдягла приталену сукню з довгими рукавами, високою горловиною та з акцентом на талії. Вбрання має довгий шлейф.
Нагадаємо, Девід Бекхем хоче продовжити співпрацю з Ліонелем Мессі. Також ми писали, що Бекхеми обурилися поведінкою принца Гаррі та Меган Маркл.
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