Бекхэмы показали свои образы на Рождество.

Бекхемы поразили роскошными образами на праздновании Рождества
Британские звездные супруги Дэвид и Виктория Бекхэмы поздравили поклонников с рождественскими праздниками в изысканных образах. Модельер позировала перед камерой в платье собственного бренда.
Соответствующее фото Виктория опубликовала на своей странице в Instagram.
Бекхемы на Рождественской вечеринке
На опубликованных кадрах супруги стоят на лестнице в классических образах.
Дэвид был одет в стильный черный смокинг с белоснежной рубашкой на пуговицах и воротничком. Свой образ он дополнил чёрными классическими туфлями. В карман его пиджака был заправлен белый платок, а лацкан он украсил шпилькой с розой.
Виктория выбрала роскошное черное платье собственного бренда.
"На мне мое платье с круглыми деталями цвета ежевики", — подписала она фото, намекнув, что платье скоро станет доступным в продаже.
Виктория надела приталенное платье с длинными рукавами, высокой горловиной и с акцентом на талии. У наряда длинный шлейф.
Напомним, Дэвид Бекхэм хочет продолжить сотрудничество с Лионелем Месси. Также мы писали, что Бекхэмы возмутились поведением принца Гарри и Мегана Маркла.
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