Бекхэмы показали свои образы на Рождество.

Дэвид и Виктория Бекхэма. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Британские звездные супруги Дэвид и Виктория Бекхэмы поздравили поклонников с рождественскими праздниками в изысканных образах. Модельер позировала перед камерой в платье собственного бренда.

Соответствующее фото Виктория опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Бекхемы на Рождественской вечеринке

На опубликованных кадрах супруги стоят на лестнице в классических образах.

Дэвид был одет в стильный черный смокинг с белоснежной рубашкой на пуговицах и воротничком. Свой образ он дополнил чёрными классическими туфлями. В карман его пиджака был заправлен белый платок, а лацкан он украсил шпилькой с розой.

Виктория выбрала роскошное черное платье собственного бренда.

"На мне мое платье с круглыми деталями цвета ежевики", — подписала она фото, намекнув, что платье скоро станет доступным в продаже.

Виктория надела приталенное платье с длинными рукавами, высокой горловиной и с акцентом на талии. У наряда длинный шлейф.

Дэвид и Виктория Бекхэма. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Виктория Бекхэм в роскошном платье собственного бренда. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Напомним, Дэвид Бекхэм хочет продолжить сотрудничество с Лионелем Месси. Также мы писали, что Бекхэмы возмутились поведением принца Гарри и Мегана Маркла.