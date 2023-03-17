Беквокаліст шоу "Танці з зірками" розповів, чому залишився без підтримки відомого продюсера
Повномасштабна війна вплинула на робочі відносини між багатьма продюсерами та музичними виконавцями. Одним з тих, хто залишився без підтримки є співак Влад Каращук, відомий під псевдонімом LAUD.
Про це він розповів в інтерв’ю на YouTube-каналі GLOSTER FM.
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Деталі
За останній рік співак майже не випускав нових композицій. Причиною став контракт, який був підписаний з продюсером Ігорем Тарнопольським. Той покинув Влада під час повномасштабної війни і виїхав до Польщі.
"На початку війни я розійшовся з продюсером. Він поїхав за кордон і покинув мене. Не було жодної підтримки від нього і допомоги. Я не знав, які в нього плани. Він просто за два тижні подзвонив, сказав що він за кордоном, в Польщі. І він повертатися не збирається. Зрозуміло, що там сім'я, дружина, дитина. Але жодної допомоги від нього не було. Він казав мені: "Давай, пиши нові треки, надсилай, будемо щось релізити. Або може й не будемо. Бережи себе". І все", — зізнався LAUD.
Влітку минулого року Влад Каращук оголосив, що розірвав робочі відносини з Тарнопольським. Втім їх й досі пов'язує робочий контракт. І саме через це він не може випускати нові пісні.
Відзначимо, що кілька років тому в Тарнопольского виник конфлікт зі співачкою Джамалою. Разом вони працювали 11 років.