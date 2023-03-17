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Гурт Quest Pistols перезаписав свій хіт українською та перетворився на 3D героїв у відео

17 березня 2023 10:38
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Гурт Quest Pistols
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Наприкінці минулого року гурт Quest Pistols оголосив про своє повернення на сцену в тому ж складі, в якому став популярним у нульових. Музиканти випустили україномовну версію хіта "Ты так красива". А тепер потішили шанувальників прем’єрою нової пісні, яку переклали з російської.

Прем’єру Quest Pistols супроводили презентацією 3D відео на своєму YouTube каналі.

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Деталі 

Антон Савлепов, Костянтин Боровський та Микита Горюк вирішили не робити велику паузу між прем’єрами пісень. Нова робота — "Я твій наркотик". Україномовну версію хіта, як і "Ти неймовірна" написав співзасновник та музичний продюсер гурту Олександр Чемеров.

Рімейк пісні "Я твой наркотик" саме українською вперше прозвучав у грузинському місті Батумі, під час благодійного туру, у якому зараз перебуває гурт. Після схвальних відгуків майже відразу артисти зробили студійний запис української версії та відеоряд на неї.

"Ми перекладаємо всі наші топ хіти українською. "Я твій наркотик", "Революція", "З неба до землі" — звучать яскраво!  Ми завжди таємно вшивали високі смисли в наші попденс-панк пісні. Хоча мало хто вірив, але в той час 10 років тому ми реально були на повному ЗОЖі (хоча терміну такого ще не було), цікавились ведичною культурою та пропагували усвідомлений спосіб життя. Через свої пісні несли стиль, секс та сенси. Тому і притягували увагу дівчат на всіх рівнях. "Я Твій Наркотик" не виключення", — прокоментував прем’єру  Антон Савлепов.

Відеоряд до пісні створений в стилі мультфільму за допомогою 3D графіки. В анімаційному кліпі повністю до дрібниць музиканти повторили версію популярного кліпу "Я твой наркотик", який прихильники побачили 13 років тому.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дмитро Монатік показав, як перезаписує російськомовні хіти українською.  Також ми розповідали, що гурт TVORCHI презентував фінальну версію пісні для "Євробачення-2023".

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