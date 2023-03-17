Бек-вокалист шоу "Танцы со звездами" рассказал, почему остался без поддержки известного продюсера

Певец Влад Каращук, известный под псевдонимом LAUD

Полномасштабная война повлияла на рабочие отношения между многими продюсерами и музыкальными исполнителями. Одним из оставшихся без поддержки является певец Влад Каращук, известный под псевдонимом LAUD.

Об этом он рассказал в интервью на YouTube канале GLOSTER FM.

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За последний год певец почти не упускал новых композиций. Причиной стал контракт, подписанный с продюсером Игорем Тарнопольским. Тот покинул Влада во время полномасштабной войны и уехал в Польшу.

"В начале войны я разошелся с продюсером. Он уехал за границу и бросил меня. Не было поддержки от него и помощи. Я не знал, какие у него планы. Он просто через две недели позвонил, сказал что он за границей, в Польше. И он возвращаться не собирается. Понятно, что там семья, жена, ребенок. Но никакой помощи от него не было. Он говорил мне: "Давай, пиши новые треки, присылай, будем что-нибудь релизить. Или может и не будем. Береги себя". И все", — признался LAUD.

Летом прошлого года Влад Каращук объявил, что разорвал рабочие отношения с Тарнопольским. Впрочем, их до сих пор связывает рабочий контракт. И именно поэтому он не может выпускать новые песни.

Отметим, что несколько лет назад у Тарнопольского возник конфликт с певицей Джамалой. Вместе они работали 11 лет.