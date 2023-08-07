Белла Хадід розповіла про виснажливе лікування та показала фото під крапельницями

Американська модель Белла Хадід. Фото: Instagram/bellahadid

Американська модель Белла Хадід вперше за довгий час вийшла в соцмережі та пояснила, чому зникла з медіапростору. Річ у тому, що у 26-річної моделі відбулося загострення хвороби, з якою вона бореться 11 років.

У своїх соцмережах модель опублікувала чималий пост та показала фотографії.

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Зірка під крапельницями

У моделі сталося загострення хвороби Лайма, і близько 100 днів дівчина лежала під крапельницями. Хворобу, спричинену укусом кліща, у Белли діагностували 2012 року. Загострення сталося через стоматологічну операцію: до кореневого каналу одного із зубів потрапила інфекція.

У своєму Instagram Белла поділилася серією фотографій, які були зроблені під час процесу її відновлення. Модель заспокоїла шанувальників, заявивши, що з нею все гаразд. Також зірка зазначила, що нічого не хотіла б змінювати у своєму житті, адже труднощі зробили її тою, ким вона є сьогодні.

"Всесвіт працює найболючішими і найпрекраснішими способами, але я мушу сказати, що якщо ви боретеся — все налагодиться. Я обіцяю залишатися сильною, вірити в себе та в краще, тоді хмари почнуть розсіюватись. Я відчуваю величезну подяку за ці 100 з лишком днів лікування, майже 15 років невидимих страждань — все це того варте", — написала Белла.

Зірка подіуму подякувала всім, хто допомагав їй та заявила, що повернеться, коли буде готова.

Модель Белла Хадід. Фото: Instagram/bellahadid

Модель Белла Хадід. Фото: Instagram/bellahadid

Нагадаємо, раніше ми писали, що Белла Хадід стала найкращою моделлю минулого року за версією престижного порталу. Також ми розповідали, що супермодель схудла на дев’ять кілограмів: як їй це вдалося.