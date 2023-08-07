Белла Хадід розповіла про виснажливе лікування та показала фото під крапельницями
Американська модель Белла Хадід вперше за довгий час вийшла в соцмережі та пояснила, чому зникла з медіапростору. Річ у тому, що у 26-річної моделі відбулося загострення хвороби, з якою вона бореться 11 років.
У своїх соцмережах модель опублікувала чималий пост та показала фотографії.
Зірка під крапельницями
У моделі сталося загострення хвороби Лайма, і близько 100 днів дівчина лежала під крапельницями. Хворобу, спричинену укусом кліща, у Белли діагностували 2012 року. Загострення сталося через стоматологічну операцію: до кореневого каналу одного із зубів потрапила інфекція.
У своєму Instagram Белла поділилася серією фотографій, які були зроблені під час процесу її відновлення. Модель заспокоїла шанувальників, заявивши, що з нею все гаразд. Також зірка зазначила, що нічого не хотіла б змінювати у своєму житті, адже труднощі зробили її тою, ким вона є сьогодні.
"Всесвіт працює найболючішими і найпрекраснішими способами, але я мушу сказати, що якщо ви боретеся — все налагодиться. Я обіцяю залишатися сильною, вірити в себе та в краще, тоді хмари почнуть розсіюватись. Я відчуваю величезну подяку за ці 100 з лишком днів лікування, майже 15 років невидимих страждань — все це того варте", — написала Белла.
Зірка подіуму подякувала всім, хто допомагав їй та заявила, що повернеться, коли буде готова.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Белла Хадід стала найкращою моделлю минулого року за версією престижного порталу. Також ми розповідали, що супермодель схудла на дев’ять кілограмів: як їй це вдалося.