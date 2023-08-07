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Белла Хадид рассказала об изнурительном лечении и показала фото под капельницами

7 августа 2023 07:11
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Белла Хадид рассказала об изнурительном лечении и показала фото под капельницами
Американская модель Белла Хадид. Фото: Instagram/bellahadid
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Американская модель Белла Хадид впервые за долгое время вышла в соцсети и объяснила, почему исчезла из медиапространства. Дело в том, что у 26-летней модели произошло обострение болезни, с которой она борется 11 лет.

В своих соцсетях модель опубликовала большой пост и показала фотографии.

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У модели произошло обострение болезни Лайма, и около 100 дней девушка лежала под капельницами. Болезнь, вызванную укусом клеща, у Беллы диагностировали в 2012 году. Обострение произошло из-за стоматологической операции: в корневой канал одного из зубов попала инфекция.

В своем Instagram Белла поделилась серией фотографий, сделанных во время процесса ее восстановления. Модель успокоила поклонников, заявив, что с ней все хорошо. Также звезда отметила, что ничего не хотела бы менять в своей жизни, ведь трудности сделали ее той, кем она сегодня.

"Вселенная работает самыми болезненными и прекрасными способами, но я должен сказать, что если вы боретесь — все наладится. Я обещаю оставаться сильной, верить в себя и в лучшее, тогда облака начнут рассеиваться. Я чувствую огромную благодарность за эти 100 дней лечения, почти 15 лет невидимых страданий — все это того стоит", написала Белла.

Звезда подиума поблагодарила всех, кто помогал ей и заявила, что вернется, когда будет готова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bella 🦋 (@bellahadid)

Модель Белла Хадид. Фото: Instagram/bellahadid
Модель Белла Хадид. Фото: Instagram/bellahadid

Напомним, ранее мы писали, что Белла Хадид стала лучшей моделью в прошлом году по версии престижного портала. Также мы рассказывали, что супермодель похудела девять килограммов: как ей это удалось.

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