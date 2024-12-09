Бен Аффлек зблизився із ексдружиною після розлучення з Дженніфер Лопес

Актор Бен Аффлек. Фото: Reuters

Голлівудський актор Бен Аффлек, попри розлучення зі співачкою Дженніфер Лопес, не планує зустрічати Різдво наодинці. Зірка "Бетмена" планує зустрічати свята із колишньою дружиною, акторкою Дженніфер Гарнер.

Подробицями поділилося видання People.

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Як розповіли інсайдери, Аффлек та Гарнер останнім часом почали більше спілкуватися. Колишнє подружжя навіть домовилося разом зустріти Різдво.

Возз'єднатися на свята актор та його ексдружина вирішили заради їхніх спільних дітей — 19-річної Вайолет, 15-річної Серафіни та 12-річного Семюеля.

"Джен щиро хоче, щоб її діти були щасливі. Вона продовжуватиме дбати про те, щоб вони проводили час всією сім'єю, включаючи Бена. У них також є плани на Різдво з дітьми. Дітям подобається, коли вони всі проводять час разом", — поділився інсайдер.

Нагадаємо, що Дженніфер Гарнер та Бен Афллек офіційно були у шлюбі 13 років. Пара одружилася 2005 року, проте вже за 10 років оголосила про своє розставання. Документи на розлучення Гарнер та Аффлек подали лише 2017 року, а вже за рік офіційно розірвали шлюб.

Зазначимо, що після розлучення із Дженніфер Лопес Аффлек заручився підтримкою колишньої дружини. Як ми писали раніше, Гарнер навіть не хоче спілкуватися із Джей Ло через актора.

Тим часом сама Лопес днями приголомшила своєю появою на світському заході.