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Бен Аффлек на фоне развода с Джей Ло воссоединился с бывшей

9 декабря 2024 12:22
Мария Покровская - Редактор
Бен Аффлек сблизился с экс-женой после развода с Дженнифер Лопес
Актер Бен Аффлек. Фото: Reuters
Мария Покровская - Редактор

Голливудский актер Бен Аффлек , несмотря на развод с певицей Дженнифер Лопес, не планирует встречать Рождество наедине. Звезда "Бэтмена" планирует встречать праздники с бывшей супругой, актрисой Дженнифер Гарнер.

Подробностями поделилось издание People.

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Бен Аффлек сблизился с бывшей женой

Как рассказали инсайдеры, Аффлек и Гарнер в последнее время стали больше общаться. Бывшие супруги даже договорились вместе встретить Рождество.

Воссоединиться на праздники актер и его экс-дружина решили ради их общих детей — 19-летней Вайолет, 15-летней Серафины и 12-летнего Сэмюэля.

"Джен искренне хочет, чтобы ее дети были счастливы. Она будет продолжать заботиться о том, чтобы они проводили время всей семьей, включая Бена. У них также есть планы на Рождество с детьми. Детям нравится, когда они все проводят время вместе", — поделился инсайдер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Напомним, что Дженнифер Гарнер и Бен Афллек официально женились 13 лет. Пара вышла замуж в 2005 году, однако уже через 10 лет объявила о своем расставании. Документы на развод Гарнер и Аффлек подали только в 2017 году, а уже через год официально расторгли брак.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Отметим, что после развода с Дженнифер Лопес Аффлек получил поддержку бывшей жены. Как мы писали ранее, Гарнер даже не хочет общаться с Джей Ло из-за актера.

Тем временем сама Лопес на днях ошеломила своим появлением на светском мероприятии.

праздники Дженнифер Лопес Бен Аффлек Звездный развод зарубежные звезды

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