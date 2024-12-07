Дженніфер Лопес у напівпрозорій сукні засвітила свої принади — фото

Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес захопила шанувальників своєю появою на світському заході. Зірка з'явилася на церемонії IndieWire Honors у Лос-Анджелесі.

Світлинами з події знаменитість поділилася в Instagram.

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Для світського заходу зірка обрала напівпрозору блискучу сукню, яка підкреслила усі вигини її тіла. Ефектне вбрання Джей Ло доповнила босоніжками від Dolce&Gabbana та мінімальною кількістю прикрас.

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

Дженніфер Лопес на IndieWire Honors. Фото: instagram.com/jlo/

Також Лопес підкреслила очі виразними "smoky eyes" та накрутила пишні локони.

Джей Ло на IndieWire Honors. Фото: instagram.com/jlo/

Дженніфер не пішла з церемонії без нагороди. Зірка отримала премію Maverick Award.

"Як чудово, коли тебе визнають за те, що ти прокладаєш свій власний шлях. Я вдячна за те, що мене бачать такою і визнають такою, якою я є, і такою, якою мені доводилося бути. Я думаю, що кожен артист і кожен у цій кімнаті повинен був з'ясувати, як зробити це по-своєму, прокласти свій власний шлях. Тож для мене велика честь бути серед вас", — сказала у промові Лопес.

Дженніфер Лопес отримала Maverick Award. Фото: instagram.com/jlo/

Раніше стало відомо, що Кім Кардаш'ян отримала серйозну травму напередодні свят.

Також ми писали, що вагітна Дженніфер Лоуренс показала чималий животик на світському заході.