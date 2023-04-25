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Бен Аффлек зізнався, на що він та Метт Деймон у молодості витратили 600 тисяч доларів гонорару

25 квітня 2023 08:52
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Бен Аффлек зізнався, на що він та Метт Деймон у молодості витратили 600 тисяч доларів гонорару
Голлівудські актори Бен Аффлек та Метт Деймон. Скриншот: YouTube/CBSSundayMorning
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Голлівудські актори Бен Аффлек та Метт Деймон дружать вже багато років. Також в них є спільна продюсерська компанія. Всесвітньовідомими їх зробив фільм "Розумник Вілл Гантінґ", сценарій до якого зіркові друзі написали самі. 

В інтерв’ю акторці Дрю Беррімор Бен Афллек зізнався, на що вони витратили гонорар за сценарій, повідомляє телеканал CNBC.

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Подробиці

За фільм "Розумник Вілл Гантінґ" Бен та Метт отримали премію "Оскар" в номінації "Найкращий сценарій". Це був квиток у VIP-ложу Голлівуду, в якій актори перебувають й досі.

Також за сценарій друзі отримали 600 тисяч доларів. І це при тому, що фільм зібрав в прокаті 225 млн доларів при бюджеті в 10 млн доларів. Втім, для Афллека та Деймона це були величезні гроші. 

"Ми розділили їх по 300 тисяч доларів кожному, агенти отримали по 30 тисяч Тож у нас було по 270 тисяч. Ми заплатили близько 160 тисяч доларів податків, і в підсумку залишилось в кожного по 110 тисяч доларів", — відзвітувався Бен.

Аффлек та Деймон придбали однакові автівки Jeep Cherokee за 55 тисяч доларів. А на останні гроші друзі орендували будинок для вечірок за 5000 доларів на місяць. Вже за шість місяців від гонорару не залишилось нічого. 

Автомобіль Jeep Cherokee моделі 1998 року. Фото: Bringatrailer

До речі, в Бена та Деймона було не тільки спільне житло для релаксу та вечірок. Але й спільний банківський рахунок. То ж довіряють голлівудські зірки один одному ще з минулого століття. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дженніфер Лопес та Бен Аффлек пристрасно цілувались на кінопрем'єрі. Також ми розповідали, що Бен Аффлек розкритикував стрімінгову платформу Netflix.

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