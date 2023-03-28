Дженніфер Лопес та Бен Аффлек пристрасно цілувались на кінопрем'єрі: папараці все зняли

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек

У Лос-Анджелесі пройшла прем'єра фільму "Повітря", який разом зняли голлівудські актори Бен Аффлек та Метт Деймон. Підтримати зірок прийшли і їхні дружини. Серед них і суперзірка Дженніфер Лопес.

Новини.LIVE розкаже подробиці світського заходу.

На червоній доріжці зіркова пара Дженніфер та Бен обіймалася перед папараці, цілувалася і виглядала щасливою. На відмінну від попередніх світських заходів, Аффлек виглядав значно щасливішим та залюбки позував перед папараці. Лопес на кінопрем’єру одягнула комбіновану яскраву сукню у підлогу.

На прем'єрі також з'явилися Метт Деймон разом зі своєю дружиною Лучаною Барросо та трьома дочками.

Фільм "Повітря" (Air) розповідає про укладення контракту між легендарним баскетболістом Майклом Джорданом та компанією Nike у середині 1980-х років, та історію створення бренду Air Jordan.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дженніфер Лопес та Бен Аффлек зробили парні татуювання на честь Дня всіх закоханих. Також ми розповідали, що вираз обличчя Бена Аффлека на премії "Ґреммі" підірвав соцмережі.

Фото: Reuters, Instagram/jlosgolden