Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Дженніфер Лопес та Бен Аффлек пристрасно цілувались на кінопрем'єрі: папараці все зняли arrow

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек пристрасно цілувались на кінопрем'єрі: папараці все зняли

28 березня 2023 12:35
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

У Лос-Анджелесі пройшла прем'єра фільму "Повітря", який разом зняли голлівудські актори Бен Аффлек та Метт Деймон. Підтримати зірок прийшли і їхні дружини. Серед них і суперзірка Дженніфер Лопес.

Новини.LIVE розкаже подробиці світського заходу. 

Читайте також:

На червоній доріжці зіркова пара Дженніфер та Бен обіймалася перед папараці, цілувалася і виглядала щасливою. На відмінну від попередніх світських заходів, Аффлек виглядав значно щасливішим та залюбки позував перед папараці. Лопес на кінопрем’єру одягнула комбіновану яскраву сукню у підлогу. 

На прем'єрі також з'явилися Метт Деймон разом зі своєю дружиною Лучаною Барросо та трьома дочками.

Фільм "Повітря" (Air) розповідає про укладення контракту між легендарним баскетболістом Майклом Джорданом та компанією Nike у середині 1980-х років, та історію створення бренду Air Jordan.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дженніфер Лопес та Бен Аффлек зробили парні татуювання на честь Дня всіх закоханих. Також ми розповідали, що вираз обличчя Бена Аффлека на премії "Ґреммі" підірвав соцмережі.

Фото: Reuters, Instagram/jlosgolden

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з відео

13:01 Настя Каменських потребує термінового лікування: співачка записала відео

12:58 ЗСУ вдарили по окупантах в окопах: генерал Тарнавський показав, як це було

12:55 Британія з Польщею збудують тимчасові села в Україні, — Reuters

12:52 ​​​​​​​Словаччина готова збільшити кількість виготовлених снарядів уп'ятеро, — міністр оборони

12:47 Румунія та Польща прагнуть контролювати експорт українського зерна

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

12:35Екологічний та сучасний: в Одесі презентували макет ЕХРО-2030

Новина з відео

12:31 СБУ знищила російський ЗРК "ТОР": вражаюче відео

Ексклюзив

12:28В Ірпені стартує потужна відбудова міста: мер назвав терміни

12:26 Штучний інтелект поставив собаці діагноз, який не міг встановити лікар

12:26 Вісім областей України залишилися без електроенергії через негоду: де не буде світла

Новина з відео

13:01 Настя Каменських потребує термінового лікування: співачка записала відео

Новина з відео

12:31 СБУ знищила російський ЗРК "ТОР": вражаюче відео

Ексклюзив

12:28В Ірпені стартує потужна відбудова міста: мер назвав терміни

Новина з відео

12:03 Зеленський нагадав про те, як російські окупанти нищать релігійні споруди в Україні

Новина з відео

11:55 Одеські поліцейські запобігли продажу небезпечного товару

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:28Резніков показав перші британські танки Challenger в Україні

Новина з відео

11:21 Шторм відсунув кораблі рф до пунктів базування, втім загроза обстрілів залишається

Ексклюзив

10:13Мер Ірпеня назвав суму збитків місту через вторгнення росії

Новина з відео

06:55 Постанова, штучний інтелект чи правда: ЗМІ вияснили деталі розмови Пригожина та Ахмедова

Новина з відео

23:28 Ведучий каналу соловйова занудьгував на виступі Лукашенка і витріщився на груди глядачки

Ексклюзив

12:35Екологічний та сучасний: в Одесі презентували макет ЕХРО-2030

Ексклюзив

10:02Ядерні плани путіна: чи зупинять росію Радбез ООН та заяви Китаю

Новина з фото

06:45Від фріка до оскароносної зірки в сукні: як змінилась Леді Гага за 37 років

Ексклюзив

06:10Ірпінь починає масштабну відбудову міста через рік після деокупації: великий репортаж

21:13Українців закликають скаржитись на завищену вартість деяких продуктів у магазинах

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

20:05Як змінилися учасники бойз-бенду Backstreet Boys за 30 років

Ексклюзив

19:41Кадрове кровопускання: яка доля спіткає Кабмін під час війни

Ексклюзив

19:05Три мети путіна: експерт пояснив, як росія використовуватиме ядерну зброю у білорусі

Ексклюзив

18:50Спорт і волонтерство: як українці долали "забіг незламності" на підтримку ЗСУ

Ексклюзив

18:40Китай виступив проти розміщення ядерної зброї у білорусі: експерт роз’яснив, чому

Актуальне по темі

None 28 Березень 13:00

Настя Каменських потребує термінового лікування: співачка записала відео

None 28 Березень 12:57

ЗСУ вдарили по окупантах в окопах: генерал Тарнавський показав, як це було

None 28 Березень 13:03

Британія з Польщею збудують тимчасові села в Україні, — Reuters

None 28 Березень 12:52

​​​​​​​Словаччина готова збільшити кількість виготовлених снарядів уп'ятеро, — міністр оборони

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB