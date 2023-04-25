Бен Аффлек признался, на что он и Мэтт Дэймон в молодости потратили 600 тысяч долларов гонорара

Голливудские актеры Бен Аффлек и Мэтт Дэймон. Скриншот: YouTube/CBSSundayMorning

Голливудские актеры Бен Аффлек и Мэтт Дэймон дружат уже много лет. Также у них есть совместная продюсерская компания. Всемирно известными их сделал фильм "Умница Уилл Хантинг", сценарий к которому звездные друзья написали сами.

В интервью актрисе Дрю Бэрримор Бен Афллек признался, на что они потратили гонорар за сценарий, сообщает телеканал CNBC.

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За фильм "Умница Уилл Хантинг" Бен и Мэтт получили премию "Оскар" в номинации "Лучший сценарий". Это был билет в VIP-ложу Голливуда, в которой актеры находятся до сих пор.

Также за сценарий друзья получили 600 тысяч долларов. И это при том, что фильм собрал в прокате 225 млн долларов при бюджете в 10 млн долларов. Впрочем, для Афллека и Дэймона это были огромные деньги.

"Мы разделили их по 300 тысяч долларов каждому, агенты получили по 30 тысяч. Поэтому у нас было по 270 тысяч. Мы заплатили около 160 тысяч долларов налогов, и в итоге осталось у каждого по 110 тысяч долларов", — отчитался Бен.

Аффлек и Дэймон приобрели одинаковые автомобили Jeep Cherokee за 55 тысяч долларов. А на последние деньги друзья арендовали дом для вечеринок за 5000 долларов в месяц. Уже через шесть месяцев от гонорара не осталось ничего.

Автомобиль Jeep Cherokee модель 1998 года. Фото: Bringatrailer

Кстати, у Бена и Дэймона было не только общее жилье для релакса и вечеринок. Но и общий банковский счет. Так что доверяют голливудские звезды друг другу еще с прошлого века.

Напомним, ранее мы писали, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек страстно целовались на кинопремьере. Также мы рассказывали, что Бен Аффлек подверг критике стриминговую платформу Netflix.