Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Бен Аффлек признался, на что он и Мэтт Дэймон в молодости потратили 600 тысяч долларов гонорара arrow

Бен Аффлек признался, на что он и Мэтт Дэймон в молодости потратили 600 тысяч долларов гонорара

25 апреля 2023 08:52
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Бен Аффлек признался, на что он и Мэтт Дэймон в молодости потратили 600 тысяч долларов гонорара
Голливудские актеры Бен Аффлек и Мэтт Дэймон. Скриншот: YouTube/CBSSundayMorning
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Голливудские актеры Бен Аффлек и Мэтт Дэймон дружат уже много лет. Также у них есть совместная продюсерская компания. Всемирно известными их сделал фильм "Умница Уилл Хантинг", сценарий к которому звездные друзья написали сами.

В интервью актрисе Дрю Бэрримор Бен Афллек признался, на что они потратили гонорар за сценарий, сообщает телеканал CNBC.

Читайте также:

Подробности

За фильм "Умница Уилл Хантинг" Бен и Мэтт получили премию "Оскар" в номинации "Лучший сценарий". Это был билет в VIP-ложу Голливуда, в которой актеры находятся до сих пор.

Также за сценарий друзья получили 600 тысяч долларов. И это при том, что фильм собрал в прокате 225 млн долларов при бюджете в 10 млн долларов. Впрочем, для Афллека и Дэймона это были огромные деньги.

"Мы разделили их по 300 тысяч долларов каждому, агенты получили по 30 тысяч. Поэтому у нас было по 270 тысяч. Мы заплатили около 160 тысяч долларов налогов, и в итоге осталось у каждого по 110 тысяч долларов", — отчитался Бен.

Аффлек и Дэймон приобрели одинаковые автомобили Jeep Cherokee за 55 тысяч долларов. А на последние деньги друзья арендовали дом для вечеринок за 5000 долларов в месяц. Уже через шесть месяцев от гонорара не осталось ничего.

Автомобиль Jeep Cherokee модель 1998 года. Фото: Bringatrailer

Кстати, у Бена и Дэймона было не только общее жилье для релакса и вечеринок. Но и общий банковский счет. Так что доверяют голливудские звезды друг другу еще с прошлого века.

Напомним, ранее мы писали, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек страстно целовались на кинопремьере. Также мы рассказывали, что Бен Аффлек подверг критике стриминговую платформу Netflix.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас