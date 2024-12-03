Тім Бертон готовий відновити співпрацю з Джонні Деппом — деталі

Голлівудський актор Джонні Депп. Фото: instagram.com/johnnydepp

Режисер Тім Бертон розповів, чи планує подальшу співпрацю з голлівудським актором Джонні Деппом. Також пояснив, чи варто фанатам фільму "Едвард Руки-Ножиці" чекати на продовження.

Про це пише NME.

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Відомий режисер Тім Бертон обожнює знімати актора Джонні Деппа у своїх фільмах. Він вже увійшов в історію кінематографа, як Капелюшник з "Аліси в країні чудес", Віллі Вонка з Чарлі та шоколадна фабрика" та геній-перукар з "Едвард Руки-Ножиці". Втім, продовження останньої частини можна не чекати.

"Я впевнений, що ще одна співпраця буде. Зазвичай це має базуватися на проєкті, над яким я працюю. Про що цей фільм. Це співпраця та передача ідей людям навколо вас", — пояснив режисер.

Актор Джонні Депп. Фото: instagram.com/johnnydepp

Тім Бертон не співпрацював з Деппом з 2012. Останні шість років актор ніде не знімався через скандальне розлучення з дружиною та звинувачення у домашньому насильстві.

Нещодавно Депп нарешті отримав свою нову роль в трилері Day Drinker. Також ми розповідали, що актор покинув росіянку і закрутив роман з новою моделлю.