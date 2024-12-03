Тим Бертон готов возобновить сотрудничество с Джонни Деппом.

Голливудский актер Джонни Депп. Фото: instagram.com/johnnydepp

Режиссер Тим Бертон рассказал, планирует ли дальнейшее сотрудничество с голливудским актером Джонни Деппом. Также объяснил, стоит ли фанатам фильма "Эдвард Руки-Ножницы" ждать продолжения.

Об этом пишет NME.

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Известный режиссер Тим Бертон обожает снимать актера Джонни Деппа в своих фильмах. Он уже вошел в историю кинематографа, как Шляпник из "Алисы в стране чудес", Вилли Вонка из Чарли и шоколадная фабрика" и гений-парикмахер из "Эдвард Руки-Ножницы". Впрочем, продолжения последней части можно не ждать.

"Я уверен, что еще одно сотрудничество будет. Обычно это должно базироваться на проекте, над которым я работаю. О чем этот фильм. Это сотрудничество и передача идей людям вокруг вас", — пояснил режиссер.

Актер Джонни Депп. Фото: instagram.com/johnnydepp

Тим Бертон не снимал Деппа с 2012. Последние шесть лет актер нигде не играл из-за скандального развода с женой и обвинений в домашнем насилии.

Недавно Депп наконец-то получил свою новую роль в триллере Day Drinker. Также мы рассказывали, что актер покинул россиянку и закрутил роман с новой моделью.