Бертон рассекретил, будет ли "Эдвард Руки-Ножницы 2" с Деппом
Режиссер Тим Бертон рассказал, планирует ли дальнейшее сотрудничество с голливудским актером Джонни Деппом. Также объяснил, стоит ли фанатам фильма "Эдвард Руки-Ножницы" ждать продолжения.
Об этом пишет NME.
Тим Бертон готов возобновить сотрудничество с Джонни Деппом
Известный режиссер Тим Бертон обожает снимать актера Джонни Деппа в своих фильмах. Он уже вошел в историю кинематографа, как Шляпник из "Алисы в стране чудес", Вилли Вонка из Чарли и шоколадная фабрика" и гений-парикмахер из "Эдвард Руки-Ножницы". Впрочем, продолжения последней части можно не ждать.
"Я уверен, что еще одно сотрудничество будет. Обычно это должно базироваться на проекте, над которым я работаю. О чем этот фильм. Это сотрудничество и передача идей людям вокруг вас", — пояснил режиссер.
Тим Бертон не снимал Деппа с 2012. Последние шесть лет актер нигде не играл из-за скандального развода с женой и обвинений в домашнем насилии.
Недавно Депп наконец-то получил свою новую роль в триллере Day Drinker. Также мы рассказывали, что актер покинул россиянку и закрутил роман с новой моделью.
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