Тіна Кароль оголосила лонглист Нацвідбору на Євробачення-2025

Гурт Ziferblat знову спробує свої сили на Нацвідборі на Євробачення-2025. Скриншот: YouTube/eurovisionukraine

Став відомий лонглист Нацвідбору на Євробачення-2025. 20 українських артистів потрапили до списку охочих представити Україну на пісенному конкурсі, який наступного травня пройде у швейцарському Базелі.

Про це повідомляє "Суспільне Мовлення", яке займається Євробаченням в нашій країні.

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Двадцятку претендентів на потрапляння до наступного етапу обрали з 369 поданих заявок. Серед яких були 232 сольні виконавці та 72 гурти.

До списку учасників Національного відбору увійшли:

BRYKULETS

ENLEO

FIЇNKA

Future Culture

GRISANA

Претенденти на потрапляння в шортліст Нацвідбору на Євробачення-2025. Фото: Суспільне Мовлення

KHAYAT

KRYLATA

MOLODI

MON FIA

Ranrawi

Претенденти на потрапляння в шортліст Нацвідбору на Євробачення-2025. Фото: Суспільне Мовлення

Starykova Hrystyna

TESLENKO

YAGODY

Ziferblat

Абіє

Претенденти на потрапляння в шортліст Нацвідбору на Євробачення-2025. Фото: Суспільне Мовлення

"ДК Енергетик"

Маша Кондратенко

МУАЯД

"Слухай Сашу"

Влад Шериф

Претенденти на потрапляння в шортліст Нацвідбору на Євробачення-2025. Фото: Суспільне Мовлення

Згодом пройде прослуховування учасників і будуть названі імена дев’яти фіналістів. Музична продюсерка Нацвідбору на Євробачення-2025 Тіна Кароль підкреслила, що відібрані учасники — це якісні та самобутні артисти, які складають "нову вітрину" української музики.

"Хочу зазначити від себе, що мені було дуже прикро, адже чимало сильних пісень не потрапили до списку учасників через невідповідність правилам Нацвідбору. А саме: були видані чи виконувалися раніше, довші за три хвилини, мали частину чужих віршів або ненормативну лексику. Моя порада: якщо пісня не була опублікована раніше, будь ласка, допрацюйте її та подайте свою заявку наступного року", — заявила Тіна Кароль.

Серед учасників лонгліста, які за результатами прослуховувань не потраплять до списку фіналістів, буде проведено рейтингове онлайн-голосування. Воно визначить ще одного учасника. Загалом у фіналі Нацвідбору, який відбудеться у лютому 2025 року у форматі телевізійного концерту, візьмуть участь до десяти виконавців.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зміниться на Євробаченні-2025. Також ми розповідали, що співачка Анастасія Приходько розкритикувала участь України в Євробаченні.