Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Без Клавдії Петрівни — оголошені претенденти на Євробачення-2025 arrow

Без Клавдії Петрівни — оголошені претенденти на Євробачення-2025

11 грудня 2024 22:47
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор
Тіна Кароль оголосила лонглист Нацвідбору на Євробачення-2025
Гурт Ziferblat знову спробує свої сили на Нацвідборі на Євробачення-2025. Скриншот: YouTube/eurovisionukraine
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор

Став відомий лонглист Нацвідбору на Євробачення-2025. 20 українських артистів потрапили до списку охочих представити Україну на пісенному конкурсі, який наступного травня пройде у швейцарському Базелі.

Про це повідомляє "Суспільне Мовлення", яке займається Євробаченням в нашій країні. 

Читайте також:

Лонглист Нацвідбору на Євробачення-2025

Двадцятку претендентів на потрапляння до наступного етапу обрали з 369 поданих заявок. Серед яких були 232 сольні виконавці та 72 гурти.

До списку учасників Національного відбору увійшли:

  • BRYKULETS 
  • ENLEO
  • FIЇNKA
  • Future Culture 
  • GRISANA
Нацвідбір Євробачення-2025 претенденти
Претенденти на потрапляння в шортліст Нацвідбору на Євробачення-2025. Фото: Суспільне Мовлення
  • KHAYAT
  • KRYLATA
  • MOLODI 
  • MON FIA
  • Ranrawi
Нацвідбір Євробачення-2025 претенденти
Претенденти на потрапляння в шортліст Нацвідбору на Євробачення-2025. Фото: Суспільне Мовлення
  • Starykova Hrystyna
  • TESLENKO
  • YAGODY
  • Ziferblat
  • Абіє
Нацвідбір Євробачення-2025 претенденти
Претенденти на потрапляння в шортліст Нацвідбору на Євробачення-2025. Фото: Суспільне Мовлення
  • "ДК Енергетик"
  • Маша Кондратенко
  • МУАЯД
  • "Слухай Сашу"   
  • Влад Шериф
Нацвідбір Євробачення-2025 претенденти
Претенденти на потрапляння в шортліст Нацвідбору на Євробачення-2025. Фото: Суспільне Мовлення

Згодом пройде прослуховування учасників і будуть названі імена дев’яти фіналістів. Музична продюсерка Нацвідбору на Євробачення-2025 Тіна Кароль підкреслила, що відібрані учасники — це якісні та самобутні артисти, які складають "нову вітрину" української музики.

"Хочу зазначити від себе, що мені було дуже прикро, адже чимало сильних пісень не потрапили до списку учасників через невідповідність правилам Нацвідбору. А саме: були видані чи виконувалися раніше, довші за три хвилини, мали частину чужих віршів або ненормативну лексику. Моя порада: якщо пісня не була опублікована раніше, будь ласка, допрацюйте її та подайте свою заявку наступного року", — заявила Тіна Кароль.

Серед учасників лонгліста, які за результатами прослуховувань не потраплять до списку фіналістів, буде проведено рейтингове онлайн-голосування. Воно визначить ще одного учасника. Загалом у фіналі Нацвідбору, який відбудеться у лютому 2025 року у форматі телевізійного концерту, візьмуть участь до десяти виконавців.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зміниться на Євробаченні-2025. Також ми розповідали, що співачка Анастасія Приходько розкритикувала участь України в Євробаченні.

Євробачення музика Тіна Кароль пісні конкурс

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:30 Мобілізація молоді — чи потрібно призивати до армії 18-річних

06:30 Ухилення від призову — що говорить закон

06:30 Кукурудза у тренді — скільки можна заробити на агрокультурі

06:29 США випробували гіперзвукову ракету — яка у неї швидкість

Термінова новина

06:25 У Харкові пролунали вибухи — росіяни завдали удару по передмістю

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

06:10 Пенсія за подвійний стаж — у списку сім категорій

06:01 Обмін валюти — в Ощадбанку пояснили певні нюанси

05:45 На скільки можуть підвищити оклад військовому

05:25 У Молдові запровадять надзвичайний стан — в чому причина

05:21 Рецепт з кулінарної книги Гаррі Поттера — млинці від місіс Уізлі

06:30 Мобілізація молоді — чи потрібно призивати до армії 18-річних

06:30 Ухилення від призову — що говорить закон

06:30 Кукурудза у тренді — скільки можна заробити на агрокультурі

06:29 США випробували гіперзвукову ракету — яка у неї швидкість

Термінова новина

06:25 У Харкові пролунали вибухи — росіяни завдали удару по передмістю

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

06:10 Пенсія за подвійний стаж — у списку сім категорій

06:01 Обмін валюти — в Ощадбанку пояснили певні нюанси

05:45 На скільки можуть підвищити оклад військовому

05:25 У Молдові запровадять надзвичайний стан — в чому причина

05:21 Рецепт з кулінарної книги Гаррі Поттера — млинці від місіс Уізлі

Ексклюзив

18:43 Виклик для кожного — війна очима одеського військового

Ексклюзив

13:23 З вулиці на ВЛК — як відстояти право на відстрочку

06:40 В Україні нові ціни на чормет — скільки коштує брухт у грудні

Ексклюзив

06:37 Відстрочка від мобілізації — хто та як може отримати сьогодні

11 грудня 2024
Ексклюзив

19:34 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

15:27 Середня зарплата в Україні 530 доларів — чи вистачає одеситам

11:30 Ціни на пшеницю — скільки коштують зернові в Україні

06:40 Ціни знову зростають — скільки коштує 1 г золота у грудні

10 грудня 2024

06:40 Як заробити на брухті в Україні — ціни за 1 кг латуні у грудні

5 грудня 2024

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

Text

23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить

Text

22:24 Нагорняк оцінив вірогідність довготривалих відключень світла

Text

19:55 Ліміти на банківські перекази — Южаніна назвала, хто під прицілом

Text

19:36 Южаніна назвала кількість підозрілих банківських операцій

Text

18:03 Гетьманців пояснив, чи вплинуть нові податки на зарплату вчителів

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

Text

17:50 У Дуди заговорили про війну, Макрон відповів — ефір Вечір.LIVE

Text

17:43 Дунда відповів, чи будуть на інавгурації в США українські нардепи

Text

16:41 Попенко пояснив, скільки кияни можуть сидіти без світла взимку

Text

13:04 Заява Єрмака про переговори та енергосистема — ефір День.LIVE

Text

12:39 Зниження мобілізаційного віку — Фріз прокоментувала

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК