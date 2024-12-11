Тина Кароль объявила лонглист Нацотбора на Евровидение-2025

Группа Ziferblat снова попробует свои силы на Нацотборе на Евровидение-2025. Скриншот: YouTube/eurovisionukraine

Стал известен лонглист Нацотбора на Евровидение-2025. 20 украинских артистов попали в список желающих представить Украину на песенном конкурсе, который в следующем мае пройдет в швейцарском Базеле.

Об этом сообщает "Суспільне Мовлення", которое занимается Евровидением в нашей стране.

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Двадцатку претендентов на попадание в следующий этап выбрали из 369 поданных заявок. Среди которых были 232 сольных исполнителя и 72 группы.

В список участников Национального отбора вошли:

BRYKULETS

ENLEO

FIЇNKA

Future Culture

GRISANA

Претенденты на попадание в шортлист Национального отбора на Евровидение-2025. Фото: Суспільне Мовлення

KHAYAT

KRYLATA

MOLODI

MON FIA

Ranrawi

Претенденты на попадание в шортлист Национального отбора на Евровидение-2025. Фото: Суспільне Мовлення

Starykova Hrystyna

TESLENKO

YAGODY

Ziferblat

Абіє

Претенденты на попадание в шортлист Национального отбора на Евровидение-2025. Фото: Суспільне Мовлення

"ДК Енергетик"

Маша Кондратенко

МУАЯД

"Слухай Сашу"

Влад Шериф

Претенденты на попадание в шортлист Национального отбора на Евровидение-2025. Фото: Суспільне Мовлення

Затем пройдет прослушивание участников и будут названы имена девяти финалистов. Музыкальный продюсер Нацотбора на Евровидение-2025 Тина Кароль подчеркнула, что отобранные участники — это качественные и самобытные артисты, составляющие "новую витрину" украинской музыки.

"Хочу отметить от себя, что мне было очень досадно, ведь многие сильные песни не попали в список участников из-за несоответствия правилам Нацотбора. А именно: были изданы или исполнялись раньше, более трех минут, имели часть чужих стихов или ненормативную лексику. Мой совет: если песня не была опубликована ранее, пожалуйста, доработайте ее и подайте заявку следующего года", — заявила Тина Кароль.

Среди участников лонглиста, которые по результатам прослушиваний не попадут в список финалистов, будет проведено рейтинговое онлайн голосование. Оно определит еще одного участника. В финале Нацотбора, который состоится в феврале 2025 года в формате телевизионного концерта, примут участие до десяти исполнителей.

Напомним, ранее мы писали, что изменится на Евровидении-2025. Также мы рассказывали, что певица Анастасия Приходько подвергла критике участие Украины в Евровидении.