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Без Клавдии Петривны —объявлены претенденты на Евровидение-2025

11 декабря 2024 22:47
Евгений Берестюк - Редактор
Тина Кароль объявила лонглист Нацотбора на Евровидение-2025
Группа Ziferblat снова попробует свои силы на Нацотборе на Евровидение-2025. Скриншот: YouTube/eurovisionukraine
Евгений Берестюк - Редактор

Стал известен лонглист Нацотбора на Евровидение-2025. 20 украинских артистов попали в список желающих представить Украину на песенном конкурсе, который в следующем мае пройдет в швейцарском Базеле.

Об этом сообщает "Суспільне Мовлення", которое занимается Евровидением в нашей стране.

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Двадцатку претендентов на попадание в следующий этап выбрали из 369 поданных заявок. Среди которых были 232 сольных исполнителя и 72 группы.

В список участников Национального отбора вошли:

  • BRYKULETS 
  • ENLEO
  • FIЇNKA
  • Future Culture 
  • GRISANA
Нацотбор Евровидения-2025
Претенденты на попадание в шортлист Национального отбора на Евровидение-2025. Фото: Суспільне Мовлення
  • KHAYAT
  • KRYLATA
  • MOLODI
  • MON FIA
  • Ranrawi
Нацотбор Евровидения-2025
Претенденты на попадание в шортлист Национального отбора на Евровидение-2025. Фото: Суспільне Мовлення
  • Starykova Hrystyna
  • TESLENKO
  • YAGODY
  • Ziferblat
  • Абіє
Нацотбор Евровидения-2025
Претенденты на попадание в шортлист Национального отбора на Евровидение-2025. Фото: Суспільне Мовлення
  • "ДК Енергетик"
  • Маша Кондратенко
  • МУАЯД
  • "Слухай Сашу"   
  • Влад Шериф
Нацотбор Евровидения-2025
Претенденты на попадание в шортлист Национального отбора на Евровидение-2025. Фото: Суспільне Мовлення

Затем пройдет прослушивание участников и будут названы имена девяти финалистов. Музыкальный продюсер Нацотбора на Евровидение-2025 Тина Кароль подчеркнула, что отобранные участники — это качественные и самобытные артисты, составляющие "новую витрину" украинской музыки.

"Хочу отметить от себя, что мне было очень досадно, ведь многие сильные песни не попали в список участников из-за несоответствия правилам Нацотбора. А именно: были изданы или исполнялись раньше, более трех минут, имели часть чужих стихов или ненормативную лексику. Мой совет: если песня не была опубликована ранее, пожалуйста, доработайте ее и подайте заявку следующего года", — заявила Тина Кароль.

Среди участников лонглиста, которые по результатам прослушиваний не попадут в список финалистов, будет проведено рейтинговое онлайн голосование. Оно определит еще одного участника. В финале Нацотбора, который состоится в феврале 2025 года в формате телевизионного концерта, примут участие до десяти исполнителей.

Напомним, ранее мы писали, что изменится на Евровидении-2025. Также мы рассказывали, что певица Анастасия Приходько подвергла критике участие Украины в Евровидении.

Евровидение музыка Тина Кароль песни конкурс

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