Тина Кароль объявила лонглист Нацотбора на Евровидение-2025

Без Клавдии Петривны —объявлены претенденты на Евровидение-2025
Стал известен лонглист Нацотбора на Евровидение-2025. 20 украинских артистов попали в список желающих представить Украину на песенном конкурсе, который в следующем мае пройдет в швейцарском Базеле.
Об этом сообщает "Суспільне Мовлення", которое занимается Евровидением в нашей стране.
Лонглист Нацотбора на Евровидение-2025
Двадцатку претендентов на попадание в следующий этап выбрали из 369 поданных заявок. Среди которых были 232 сольных исполнителя и 72 группы.
В список участников Национального отбора вошли:
- BRYKULETS
- ENLEO
- FIЇNKA
- Future Culture
- GRISANA
- KHAYAT
- KRYLATA
- MOLODI
- MON FIA
- Ranrawi
- Starykova Hrystyna
- TESLENKO
- YAGODY
- Ziferblat
- Абіє
- "ДК Енергетик"
- Маша Кондратенко
- МУАЯД
- "Слухай Сашу"
- Влад Шериф
Затем пройдет прослушивание участников и будут названы имена девяти финалистов. Музыкальный продюсер Нацотбора на Евровидение-2025 Тина Кароль подчеркнула, что отобранные участники — это качественные и самобытные артисты, составляющие "новую витрину" украинской музыки.
"Хочу отметить от себя, что мне было очень досадно, ведь многие сильные песни не попали в список участников из-за несоответствия правилам Нацотбора. А именно: были изданы или исполнялись раньше, более трех минут, имели часть чужих стихов или ненормативную лексику. Мой совет: если песня не была опубликована ранее, пожалуйста, доработайте ее и подайте заявку следующего года", — заявила Тина Кароль.
Среди участников лонглиста, которые по результатам прослушиваний не попадут в список финалистов, будет проведено рейтинговое онлайн голосование. Оно определит еще одного участника. В финале Нацотбора, который состоится в феврале 2025 года в формате телевизионного концерта, примут участие до десяти исполнителей.
Напомним, ранее мы писали, что изменится на Евровидении-2025. Также мы рассказывали, что певица Анастасия Приходько подвергла критике участие Украины в Евровидении.
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