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"Без зайвих слів": ведучий Даніель Салем "змішав з брудом" всіх росіян

27 квітня 2023 12:15
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Даніель Салем записав відеозвернення для росіян – без зайвих слів
Український ведучий Даніель Салем під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відомий український телеведучий та ресторатор Даніель Салем вирішив звернутися до російського населення. На відеозверненні український телеведучий мовою жестів показав, як майже всі на світі ставляться до російських громадян.

Відповідне відеозвернення Даніель Салем розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Відомо, що український ресторатор вже давно знаходиться у лавах Збройних сил України, перебуваючи на передовій. Крім того, Даніель Салем дуже часто робить різні збори, щоб допомогти своїм побратимам, яким зараз найбільше потрібна допомога.

Також ведучий не забуває активно вести свою сторінку в соціальній мережі Instagram. Наприклад, цього разу чоловік вирішив записати відеозвернення до росіян, розповівши, що він про них думає. Причому, зробив він це не словами, а мовою жестів.

"Без зайвих слів", – лаконічно підписав своє відео зі зверненням до росіян український телеведучий.

Українці, які побачили таке відео на сторінці Даніеля Салема, не змогли пройти повз нього. Користувачі мережі та підписники українського ведучого стали залишати безліч коментарів під публікацією, висловлюючи свою думку про його звернення.

"Хаххх, ніби ви показали нам слабочуючим (українцям) що нібито ми тупі. Але потім наприкінці зрозуміла і заржала, я вас обожнюю, дякую що вивчили жестову мову", "Тут трохи інший жест треба... Той, який покаже їм, куди іти, або, де вони зараз", "Данієль, ви супер! В вас дуже добре вийшло! Дуже приємно, що ви вивчили жестову мову трошки і від усіх нас, у тому числі нечуючих людей виразили таку відмінну промову", – висловилися люди в коментарях.

Коментарі зі сторінки Даніеля Салема
Коментарі зі сторінки Даніеля Салема. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Даніеля Салема
Коментарі зі сторінки Даніеля Салема. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Даніеля Салема
Коментарі зі сторінки Даніеля Салема. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що український телеведучий Даніель Салем показав, як в Одесі захищаються від росії.

Раніше ми розповідали, що ведучий Даніель Салем записав відео для співачки Тіни Кароль.

Також ми повідомляли про те, що ведучий Дмитро Комаров показав наслідки повені.

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