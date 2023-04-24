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"На човнах розвозить продукти та воду": Дмитро Комаров показав новий "екзамен" для українців

24 квітня 2023 11:24
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Дмитро Комаров показав наслідки повені – вода по коліно
Телеведучий Дмитро Комаров під час інтерв'ю на каналі 1+1. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Український журналіст та ведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров показав, як після дощів виглядає село. Популярний телеведучий показав, як виглядає село у Чернігівській області після того, як сталася повінь.

Відповідну фотографію Дмитро Комаров розмістив на своїй сторінці в Instagram.

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"Так зараз виглядає село Новосілки на кордоні з Білоруссю біля ріки Дніпро у Чернігівській області. Така повінь останній раз була 10 років тому. Що стосується саме цього району - води стає менше щогодини. ДСНС на всюдиходах та човнах розвозить продукти та воду. Досі є вулиці, де води - по пояс. Природа показує свою силу та міць. Люди можуть лише пристосовуватися до таких явищ - щось змінити неможливо. Що особисто мене вразило - навіть ті, у кого затопило подвір'я, дуже позитивно налаштовані. Такі ми люди - українці. Завжди впевнені, що все неодмінно буде добре. Не сумніваємося в цьому. І тому знаходимо вихід з будь-яких ситуацій. І завжди перемагаємо", – написав Дмитро Комаров.

Численні користувачі мережі не змогли промовчати, побачивши цей кадр, та почали залишати коментарі під фотографією Дмитра Комарова.

"Ми українці такі, що краще житимемо в складних умовах та без росії, чим під їхнім прапором. Ми незламні Бо пережили цю зиму,а отже й це переживемо", "Бо ми сильна нація сильні духом, нас вже нічого не налякає і не зламає. Війну пережили, повінь теж переживемо", "Діма ти молодець. Гарну справу робиш. Дякую за фільм "РІК"", – написали люди в коментарях.

Коментарі зі сторінки Дмитра Комарова
Коментарі зі сторінки Дмитра Комарова. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі з Instagram Дмитра Комарова
Коментарі зі сторінки Дмитра Комарова. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що ведучий Дмитро Комаров показав, де живе президент Володимир Зеленський під час війни.

Раніше ми розповідали, що український ведучий Дмитро Комаров потрапив під обстріл.

Також ми повідомляли про те, що журналіст Дмитро Комаров висміяв зброю росіян.

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