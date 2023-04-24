Дмитро Комаров показав наслідки повені – вода по коліно

Телеведучий Дмитро Комаров під час інтерв'ю на каналі 1+1. Фото: скріншот з YouTube

Український журналіст та ведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров показав, як після дощів виглядає село. Популярний телеведучий показав, як виглядає село у Чернігівській області після того, як сталася повінь.

Відповідну фотографію Дмитро Комаров розмістив на своїй сторінці в Instagram.

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"Так зараз виглядає село Новосілки на кордоні з Білоруссю біля ріки Дніпро у Чернігівській області. Така повінь останній раз була 10 років тому. Що стосується саме цього району - води стає менше щогодини. ДСНС на всюдиходах та човнах розвозить продукти та воду. Досі є вулиці, де води - по пояс. Природа показує свою силу та міць. Люди можуть лише пристосовуватися до таких явищ - щось змінити неможливо. Що особисто мене вразило - навіть ті, у кого затопило подвір'я, дуже позитивно налаштовані. Такі ми люди - українці. Завжди впевнені, що все неодмінно буде добре. Не сумніваємося в цьому. І тому знаходимо вихід з будь-яких ситуацій. І завжди перемагаємо", – написав Дмитро Комаров.

Численні користувачі мережі не змогли промовчати, побачивши цей кадр, та почали залишати коментарі під фотографією Дмитра Комарова.

"Ми українці такі, що краще житимемо в складних умовах та без росії, чим під їхнім прапором. Ми незламні Бо пережили цю зиму,а отже й це переживемо", "Бо ми сильна нація сильні духом, нас вже нічого не налякає і не зламає. Війну пережили, повінь теж переживемо", "Діма ти молодець. Гарну справу робиш. Дякую за фільм "РІК"", – написали люди в коментарях.

Коментарі зі сторінки Дмитра Комарова. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Дмитра Комарова. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що ведучий Дмитро Комаров показав, де живе президент Володимир Зеленський під час війни.

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