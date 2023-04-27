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"Без лишних слов": ведущий Даниэль Салем "смешал с грязью" всех россиян

27 апреля 2023 12:15
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Даниэль Салем записал видеообращение для россиян – без лишних слов
Украинский ведущий Даниэль Салем во время интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известный украинский телеведущий и ресторатор Даниэль Салем решил обратиться к российскому населению. На видеообращении украинский телеведущий на языке жестов показал, как почти все в мире относятся к российским гражданам.

Соответствующее видеообращение Даниэль Салем разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

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Известно, что украинский ресторатор давно находится в рядах Вооруженных сил Украины, находясь на передовой. Кроме того, Даниэль Салем очень часто делает разные сборы, чтобы помочь своим собратьям, которым сейчас больше всего нужна помощь.

Также ведущий не забывает активно вести свою страницу в социальной сети Instagram. К примеру, на этот раз мужчина решил записать видеообращение к россиянам, рассказав, что он о них думает. Причем, сделал он это не словами, а языком жестов.

"Без лишних слов", – лаконично подписал свое видео с обращением к россиянам украинский телеведущий.

Украинцы, увидевшие такое видео на странице Даниэля Салема, не смогли пройти мимо. Пользователи сети и подписчики украинского ведущего стали оставлять множество комментариев под публикацией, выражая свое мнение о его обращении.

"Хаххх, будто вы показали нам слабослышащим (украинцам) что якобы мы тупые. Но потом в конце поняла и заржала, я вас обожаю, спасибо что выучили жестовой язык", "Здесь немного другой жест надо... Тот, который покажет им, куда идти, или, где они сейчас", "Даниэль, вы супер! У вас очень хорошо получилось! Очень приятно, что вы изучили жестовой язык немножко и от всех нас, в том числе неслышных людей выразили такую отличную речь", – высказались люди в комментариях.

Комментарии со страницы Даниэля Салема
Комментарии со страницы Даниэля Салема. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Даниэля Салема
Комментарии со страницы Даниэля Салема. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Даниэля Салема
Комментарии со страницы Даниэля Салема. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинский телеведущий Даниэль Салем показал, как в Одессе защищаются от россии.

Ранее мы рассказывали, что ведущий Даниэль Салем записал видео для певицы Тины Кароль.

Также мы сообщали, что ведущий Дмитрий Комаров показал последствия наводнения.

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