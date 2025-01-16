Гейлі та Джастін Бібери відпочивають із сином у горах

Гейлі та Джастін Бібери. Фото: instagram.com/justinbieber/

Американська модель Гейлі Бібер та співак Джастін Бібер вирушили на зимові свята відпочивати в гори. Подружжя насолоджувалося засніженими краєвидами разом зі своїм крихітним сином син Джеком Блюзом.

Відповідними кадрами співак поділився на своїй сторінці в Instagram.

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Подружжя поділилося милим кадром, на якому Джастін цілує свого сина Джека Блюза. Співак із заплющеними очима притискає свій ніс і губи до голови сина. Обличчя Джека на знімку не видно, але в кадр потрапило його коротке дитяче волосся.

Джастін Бібер із сином. Фото: instagram.com/justinbieber/

На іншому знімку пара сидить у вітальні з розсувними скляними дверима на тлі засніжених дерев.

Бібери на відпочинку в горах. Фото: instagram.com/justinbieber/

На іншій світлині Бібери у лижних костюмах прогулюються по паркінгу з горнятками кави.

Бібери на прогулянці в горах. Фото: instagram.com/justinbieber/

Співак не розкрив, де вони відпочивають з Гейлі, проте в понеділок, 13 січня, їх разом помітили в штаті Колорадо.

Нагадаємо, співак Джастін Бібер знову має психологічні проблеми через скандал навколо репера P. Diddy. Також його дружина Гейлі не підпускає батьків до їхнього немовляти.