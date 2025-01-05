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Джастін Бібер зацілував дружину на тлі чуток про проблеми в шлюбі

5 січня 2025 10:00
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Джастін Бібер відреагував на чутки про проблеми у шлюбі
Співак Джастін Бібер та Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/justinbieber/
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Популярний співак Джастін Бібер продовжує розвіювати чутки про нібито проблеми у шлюбі з дружиною Гейлі. Артист показав ніжні поцілунки із моделлю на пляжі.

Відповідні кадри він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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У своєму останньому пості в Instagram співак поцілував модель на романтичному селфі на пляжі.

Хоча він завантажив пост без підпису, співак, схоже, хотів сказати своїм підписникам, що між ними все добре.

Чи є проблеми в шлюбі Джастіна Бібера та Гейлі Бібер
Ніжності Джастіна Бібера та Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/justinbieber/

Чутки про те, що у подружжя проблеми в шлюбі, почали з'являтися минулого тижня після того, як пара поділилася загадковими повідомленнями у соцмережах.

Нещодавно засновниця Rhode перепостила відео з TikTok у Instagram Story, на якому її чоловік сміється, повторюючи фразу: "Тобі недобре, але це нормально".

Гейлі не пояснила, що саме вона мала на увазі, але деякі користувачі соціальних мереж поширили чутки про те, що у їхньому шлюбі серйозні проблеми.

Це не перший раз, коли пара стикається з такими чутками. Джерела, близькі до пари, повідомляють, що Гейлі та Джастін насправді не переймаються через ці розмови.

Нагадаємо, співак Джастін Бібер знову має психологічні проблеми через скандал навколо репера P. Diddy. Також його дружина Гейлі не підпускає батьків до їхнього немовляти. 

шлюб соцмережі Джастін Бібер проблеми закордонні зірки

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