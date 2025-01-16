Хейли и Джастин Бибери отдыхают с сыном в горах

Хейли и Джастин Бибери. Фото: instagram.com/justinbieber/

Американская модель Хейли Бибер и певец Джастин Бибер отправились на зимние праздники отдыхать в горы. Супруги наслаждались заснеженными пейзажами вместе со своим крошечным сыном Джеком Блюзом.

Соответствующими кадрами певец поделился на своей странице в Instagram.

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Супруги поделились милым кадром, на котором Джастин целует своего сына Джека Блюза. Певец с закрытыми глазами прижимает свой нос и губы к голове сына. Лицо Джека на снимке не видно, но в кадр попали его короткие детские волосы.

Джастин Бибер с сыном. Фото: instagram.com/justinbieber/

На другом снимке пара сидит в гостиной с раздвижными стеклянными дверями на фоне заснеженных деревьев.

Биберы на отдыхе в горах. Фото: instagram.com/justinbieber/

На другой фотографии Биберы в лыжных костюмах прогуливаются по парковке с чашками кофе.

Биберы на прогулке в горах. Фото: instagram.com/justinbieber/

Певец не раскрыл, где они отдыхают с Хейли, однако в понедельник, 13 января, их вместе заметили в штате Колорадо.

Напомним, певец Джастин Бибер снова испытывает психологические проблемы из-за скандала вокруг рэпера P. Diddy. Также его жена Хейли не подпускает родителей к их младенцу.