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Бєдняков подивився докфільм "20 днів у Маріуполі" про його рідне місто: враження

2 вересня 2023 14:14
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Бєдняков подивився докфільм "20 днів у Маріуполі" про його рідне місто: враження
Шоумен Андрій Бєдняков. Фото: Instagram/biedniakov
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Цього тижні в український кінопрокат вийшов американський документальний фільм "20 днів у Маріуполі". Шоумен Андрій Бєдняков, який родом з цього міста, і де в перші тижні повномасштабної війни померла мама, відвідав кіносеанс. 

Про це він розповів у своєму Instagram.

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Враження від докфільму

За словами Бєднякова, кожен має подивитися цей фільм. Шоумен вийшов з кінотеатру близько 11 вечора. Їхав в машині мовчки, без радіо. А коли приїхав додому майже не говорив з родиною. Андрій ліг на ліжко і ще хвилин 40 лежав з вимкнутим світлом та розплющеними очима і мовчав.

"Це найскладніше, що я дивився у своєму житті Я багато разів бачив короткі відео з Маріуполя. Я багато спілкувався з людьми, які змогли виїхати. Тому я, ніби, був готовий до всього, але ні. Бачити як знищують твоє рідне місто — боляче. Бачити емоції людей під час облоги — боляче. Бачити загиблих дітей і сльози батьків — неймовірно боляче. Лікарі, величезна повага і любов. Мені хотілося обійняти кожного. Просто потиснути руку. Військові, молоді хлопці, які прикривали, виводили — дякую! Пожежники, дякую", — написав Бєдняков. 

На кіносеансі він зустрівся з дівчиною, якій вдалося виїхати з блокованого Маріуполя. Вона висловила співчуття Бєднякову у зв'язку зі смертю мами та обійнялась з ним

За словами Андрія, "20 днів у Маріуполі" — це навіть не фільм,  а документація військових злочинів. Бєдняков впевнений, що без цих зйомок світ би і не побачив того жаху, який наробила Росія.

До речі, в публікації шоумен також звернувся російською мовою й до жителів країни-терориста та шанувальників кривавої політики диктатора Путіна. Він порадив їм подивитися фільм аби ті зрозуміли, що очільники Кремля зробили з його рідним містом. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що  у Покровську було поранено героя фільму "20 днів в Маріуполі". Також ми розповідали, що з'явився трейлер фільму-доказу російських військових злочинів в Бучі.

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