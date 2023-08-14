У мережі з'явився трейлер фільму-доказу російських військових злочинів в Бучі

У фільмі зафіксовані свідчення місцевих жителів населених пунктів, які пережили окупацію. Фото: facebook.com/tro.media.news

15 серпня відбудеться прем'єра документального фільму "По той бік миру". Документальна стрічка, створена на основі зйомок, що велися на території Бучанського району Київської області з лютого 2022 року, від початку повномасштабного вторгнення, у місцях ведення бойових дій.

Про це йдеться на сторінці ТРО МЕДІА в Facebook.

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Нещодавно у мережі з'явився трейлер документального фільму "По той бік світу". У фільмі зафіксовано наслідки військових злочинів рашистів, відображено історію українського спротиву у виразних свідченнях місцевих жителів населених пунктів, які пережили окупацію, проникливі сюжети та особи героїв сучасної України.

Автори проекту — Служба зв'язків із громадськістю Командування Сил територіальної оборони Збройних Сил України за сприяння Державного підприємства "Кримський Дім".

Документування подій та свідоцтв, про які йдеться у стрічці, та реалізацію основного задуму фільму було здійснено командою "ТРО Медіа", яку очолює полковник Олексій Дмитрашковський, начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сил територіальної оборони ЗСУ.

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