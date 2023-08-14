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У мережі з'явився трейлер фільму-доказу російських військових злочинів в Бучі

14 серпня 2023 17:30
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
У мережі з'явився трейлер фільму-доказу російських військових злочинів в Бучі
У фільмі зафіксовані свідчення місцевих жителів населених пунктів, які пережили окупацію. Фото: facebook.com/tro.media.news
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

15 серпня відбудеться прем'єра документального фільму "По той бік миру". Документальна стрічка, створена на основі зйомок, що велися на території Бучанського району Київської області з лютого 2022 року, від початку повномасштабного вторгнення, у місцях ведення бойових дій.

Про це йдеться на сторінці ТРО МЕДІА в Facebook.

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"По той бік миру" — доказ російських військових злочинів для міжнародного трибуналу. Стрічка вийде на ресурсах ТРО МЕДІА українською та англійською мовами.

 

Нещодавно у мережі з'явився трейлер документального фільму "По той бік світу". У фільмі зафіксовано наслідки військових злочинів рашистів, відображено історію українського спротиву у виразних свідченнях місцевих жителів населених пунктів, які пережили окупацію, проникливі сюжети та особи героїв сучасної України.

Автори проекту — Служба зв'язків із громадськістю Командування Сил територіальної оборони Збройних Сил України за сприяння Державного підприємства "Кримський Дім".

Документування подій та свідоцтв, про які йдеться у стрічці, та реалізацію основного задуму фільму було здійснено командою "ТРО Медіа", яку очолює полковник Олексій Дмитрашковський, начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сил територіальної оборони ЗСУ.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна прокоментувала 500 день повномасштабної війни.

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