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Бедняков посмотрел докфильм "20 дней в Мариуполе" о его родном городе: впечатления

2 сентября 2023 14:14
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Бедняков посмотрел докфильм "20 дней в Мариуполе" о его родном городе: впечатления
Шоумен Андрей Бедняков. Фото: Instagram/biedniakov
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

На этой неделе в украинский кинопрокат вышел американский документальный фильм "20 дней в Мариуполе". Шоумен Андрей Бедняков, который родом из этого города, и где в первые недели полномасштабной войны умерла мама, посетил киносеанс.

Об этом он рассказал в своем Instagram.

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По словам Беднякова, каждый должен посмотреть этот фильм. Шоумен вышел из кинотеатра около 11 вечера. Ехал в машине молча, без радио. А когда приехал домой, почти не говорил с семьей. Андрей лег на кровать и еще минут 40 лежал с выключенным светом и открытыми глазами и молчал.

"Я много раз видел короткие видео из Мариуполя. Я много общался с людьми, которые смогли уехать. Видеть эмоции людей во время осады — больно. Видеть погибших детей и слезы родителей — невероятно больно. Врачи, огромное уважение и любовь. Мне хотелось обнять каждого. Просто пожать руку. Военные, молодые ребята, которые прикрывали, выводили — спасибо! Пожарные, спасибо", написал Бедняков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Andrii Biedniakov (@biedniakov)

На киносеансе он встретился с девушкой, которой удалось уехать из блокированного Мариуполя. Она выразила соболезнования Беднякову в связи со смертью мамы и обнялась с ним.

По словам Андрея, "20 дней в Мариуполе" это даже не фильм, а документация военных преступлений. Бедняков уверен, что без этих съемок мир и не увидел бы того ужаса, который сотворила Россия.

Кстати, в публикации шоумен также обратился на русском языке к жителям страны-террориста и почитателей кровавой политики диктатора Путина. Он посоветовал им посмотреть фильм, чтобы те поняли, что руководители Кремля сделали с его родным городом.

Напомним, ранее мы писали, что в Покровске был ранен герой фильма "20 дней в Мариуполе". Также мы рассказывали, что появился трейлер фильма-доказательства российских военных преступлений в Буче.

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