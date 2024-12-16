Андрій Бєдняков зняв відео з Анастасією Короткою, з якою розлучається

Бєдняков показався з дружиною після заяви про розлучення — відео
Майже два місяці тому шоумен Андрій Бєдняков оголосив про розлучення з дружиною, акторкою, блогеркою Анастасією Короткою. Разом зірки, зокрема, шоу "Орел і Решка", були понад 10 років. Тепер же вони з’явились на спільному відео.
Воно з’явилось в соцмережах 37-річного уродженця окупованого Маріуполя.
Бєдняков показав Коротку, з якою розлучається
Після початку повномасштабної війни Коротка з донькою Ксенією виїхала за кордон. В жовтні 2022 року у США народила сина Остапа. Там акторка і живе з дітьми зараз. Тоді як Бєдняков — в Україні.
В соцмережах Андрія з’явилось відео, на якому до нього в машину сідають донька з сином, а Анастасія перепитує, чи підвезе її поки ще чоловік. Бєдняков не відповідає, а в наступному кадрі Коротка стоїть на узбіччі, але сумує недовго.
Це перша спільна поява зіркового подружжя після оголошення про розлучення, яке, ймовірно, вони поки не завершили. Кумедне відео Бєдняков підписав лаконічно: "Боже, борони ту людину, яка придумала канікули".
Лише за три години відео набрало понад пів мільйона переглядів та безліч коментарів. Шанувальники зіркового подружжя й досі не можуть повірити в те, що їхні улюбленці оголосили про розлучення.
- Ну, не можуть розлучатися люди з таким офігенським почуттям гумору в обох.
- Так, пишемо петицію, щоб ви і наділі були разом. А то надумали розлучатися.
- Думаю, з розлученням треба не поспішати! Подумайте, а?
А ось Анастасія Коротка показала фотографію дітей в аеропорту. Акторка заявила, що це була найлегша подорож з донькою, сином та домашнім улюбленцем.
Нагадаємо, раніше ми писали, що українська телеведуча Катерина Соляр вперше розповіла про розлучення зі своїм чоловіком. Також ми розповідали, що вагітна американська акторка Меган Фокс покинула нареченого через зраду.
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