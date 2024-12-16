Андрій Бєдняков зняв відео з Анастасією Короткою, з якою розлучається

Шоумен Андрій Бєдняков та акторка Анастасія Коротка. Фото: Instagram/biedniakov

Майже два місяці тому шоумен Андрій Бєдняков оголосив про розлучення з дружиною, акторкою, блогеркою Анастасією Короткою. Разом зірки, зокрема, шоу "Орел і Решка", були понад 10 років. Тепер же вони з’явились на спільному відео.

Воно з’явилось в соцмережах 37-річного уродженця окупованого Маріуполя.

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Після початку повномасштабної війни Коротка з донькою Ксенією виїхала за кордон. В жовтні 2022 року у США народила сина Остапа. Там акторка і живе з дітьми зараз. Тоді як Бєдняков — в Україні.

В соцмережах Андрія з’явилось відео, на якому до нього в машину сідають донька з сином, а Анастасія перепитує, чи підвезе її поки ще чоловік. Бєдняков не відповідає, а в наступному кадрі Коротка стоїть на узбіччі, але сумує недовго.

Це перша спільна поява зіркового подружжя після оголошення про розлучення, яке, ймовірно, вони поки не завершили. Кумедне відео Бєдняков підписав лаконічно: "Боже, борони ту людину, яка придумала канікули".

Лише за три години відео набрало понад пів мільйона переглядів та безліч коментарів. Шанувальники зіркового подружжя й досі не можуть повірити в те, що їхні улюбленці оголосили про розлучення.

Ну, не можуть розлучатися люди з таким офігенським почуттям гумору в обох.

Так, пишемо петицію, щоб ви і наділі були разом. А то надумали розлучатися.

Думаю, з розлученням треба не поспішати! Подумайте, а?

А ось Анастасія Коротка показала фотографію дітей в аеропорту. Акторка заявила, що це була найлегша подорож з донькою, сином та домашнім улюбленцем.

Діти Андрія Бєднякова та Анастасії Короткої. Фото: Instagram/nastyakorotkaya

Нагадаємо, раніше ми писали, що українська телеведуча Катерина Соляр вперше розповіла про розлучення зі своїм чоловіком. Також ми розповідали, що вагітна американська акторка Меган Фокс покинула нареченого через зраду.