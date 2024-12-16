Андрей Бедняков снял видео с Анастасией Короткой, с которой разводится

Шоумен Андрей Бедняков и актриса Анастасия Короткая. Фото: Instagram/biedniakov

Почти два месяца назад шоумен Андрей Бедняко объявил о разводе с женой, актрисой, блогером Анастасией Короткой. Вместе звезды, в частности, шоу "Орел и Решка" были более 10 лет. Теперь же они появились на совместном видео.

Оно появилось в соцсетях 37-летнего уроженца оккупированного Мариуполя.

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После начала полномасштабной войны Короткая с дочерью Ксенией уехала за границу В октябре 2022 года в США родила сына Остапа. Там актриса и живет с детьми сейчас. В то время как Бедняков — в Украине.

В соцсетях Андрея появилось видео, на котором к нему в машину садятся дочь с сыном, а Анастасия переспрашивает, подвезет ли ее пока еще муж. Бедняков не отвечает, а в следующем кадре Короткая стоит на обочине, но скучает недолго.

Это первое совместное появление звездных супругов после объявления о разводе, который, по всей вероятности, они пока не завершили. Забавное видео Бедняков подписал лаконично: "Боже, храни того человека, который придумал каникулы".

Лишь за три часа видео набрало более полумиллиона просмотров и множество комментариев. Поклонники звездных супругов до сих пор не могут поверить в то, что их кумиры объявили о разводе.

Ну, не могут разводиться люди с таким офигенским чувством юмора у обоих.

Так, пишем петицию, чтобы вы и далее были вместе.

Думаю, с разводом нужно не спешить!

А вот Анастасия Короткая показала фотографию детей в аэропорту. Актриса заявила, что это было самое легкое путешествие с дочерью, сыном и домашним любимцем.

Дети Андрея Беднякова и Анастасии Короткой Фото: Instagram/nastyakorotkaya

Напомним, ранее мы писали, что украинская телеведущая Екатерина Соляр впервые рассказала о разводе со своим мужем. Также мы рассказывали, что беременная американская актриса Меган Фокс покинула жениха из-за измены.