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Відома українська телеведуча розлучилася після 12 років шлюбу

13 грудня 2024 14:48
Марія Покровська - Редактор
Катерина Соляр розлучилася з чоловіком після 12 років шлюбу — подробиці
Катерина Соляр. Фото: instagram.com/soliarqueen
Марія Покровська - Редактор

Українська телеведуча Катерина Соляр вперше розповіла про розлучення зі своїм чоловіком. Пара була у шлюбі 12 років.

Змінами в особистому житті ведуча поділилася у подкасті "Олега Френди".

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Катерина Соляр розлучилася зі своїм чоловіком

Своє особисте життя 37-річна знаменитість тримає подалі від сторонніх очей. Тож про розлучення із коханим Катерина також не одразу розповіла своїм шанувальникам.

Як виявилося, ведуча та її чоловік вже тривалий час переживали кризу у стосунках та зрештою вирішили розлучитися.

"Моє серце вільне. Я офіційно розлучена після 12 років. Сталося все поступово. В певний момент ми почали бути більше друзями, ніж парою. Він намагався робити щось від зворотного: квіти подарувати, щось купити… І десь пів року тому він приїхав і сказав: "Напевно, нам варто розлучитися, бо ми одне одному друзі", — поділилася Катерина. 

Телеведуча Катерина Соляр
Телеведуча Катерина Соляр. Фото: instagram.com/soliarqueen

За словами ведучої, вона почувається дещо виною в тому, що вони не змогли зберегти шлюб, але розуміє, що ці відносини було вже не врятувати.

"Я виню себе, але насправді жоден з нас не винен. Просто 12 років — це великий період. А ми нічого не робили, щоб врятувати цей шлюб і бути разом. Тому у результаті ми не разом", — розповіла Соляр.

Нагадаємо, Даша Квіткова та Нікіта Добринін несподівано показалися разом після розлучення.

Також ми писали, що Санта Дімопулос після нещодавнього розлучення заговорила про нові стосунки.

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