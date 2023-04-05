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Бєднякова розлютила Львова-Бєлова, яка розповіла про викрадену нею українську дитину

5 квітня 2023 09:04
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Шоумен Андрій Бєдняков та дитяча омбудсменка країни терориста Марія Львова-Бєлова
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

На брифінгу речниці МЗС російської федерації Марії Захарової та дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової остання розповіла про викрадену з України дитину. За її словами, хлопчик з Маріуполя, якого вона нібито "всиновила", знущається з однолітків. 

На це у своєму Instagram відреагував шоумен Андрій Бєдняков.

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Подробиці 

Колишній ведучий шоу "Орел і решка" сам родом із Маріуполя. В перші місяці повномасштабної війни в рідному місті померла його матір. А згодом окупанти знесли їхній будинок. Тож Бєдняков чи не щодня розповідає про криваву політику Кремля, зокрема на тимчасово окупованих територіях. 

Шоумен опублікував відео, в якому Львова-Бєлова заявляє, що викрадений український хлопчик останні вісім років жив під "антиросійською пропагандою". Дитяча омбудсменка скаржиться, що її так званий "власний син" бігає за іншими її дітьми зі словами "з'їм москалика". Чого вона йому не дозволяє робити. Також путіністка вихвалялася, які подарунки підготувала викраденій дитині на день народження. Бєдняков не стримався. 

"Майбутня володарка камери в Гаазі: "Ми подарували йому торт, кульки, телефон". А пральну машинку з Ірпеня ви йому не подарували? Ви вбили його батьків, а потім даруйте йому кульки та телефон!?... А щодо "з'їм москалика", то так. Тепер кожна наша дитина знатиме, хто ви такі. А кульки в дупу собі засуньте. З тортом", — написав Андрій. 

Бєднякова в коментарях підтримав шоумен Анатолій Анатоліч.

"Могли б на день народження і дозволили хлопчику з’їсти хоча б одного москальонка. Ізвєргі", — саркастично написав він. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Бєдняков розсекретив, скільки йому пропонували за корпоративи в окупованому Криму. Також ми розповідали, як привітала Бєднякова з днем народження його дружина, акторка Анастасія Коротка.

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