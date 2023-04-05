Беднякова разозлила Львова-Белова, которая рассказала о похищенном ею украинском ребенке

Шоумен Андрей Бедняков и детский омбудсмен страны террориста Мария Львова-Белова

На брифинге пресс-секретаря МИД российской федерации Марии Захаровой и детского омбудсмен Марии Львовой-Беловой последняя рассказала о похищенном из Украины ребенке. По ее словам, мальчик из Мариуполя, которого она якобы "усыновила", издевается над сверстниками.

На это в своем Instagram отреагировал шоумен Андрей Бедняков.

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Бывший ведущий шоу "Орел и решка" сам родом из Мариуполя. В первые месяцы полномасштабной войны в родном городе скончалась его мать. А потом оккупанты снесли их дом. Так что Бедняков едва ли не каждый день рассказывает о кровавой политике кремля, в частности на временно оккупированных территориях.

Шоумен опубликовал видео, в котором Львова-Белов заявляет, что похищенный украинский мальчик последние восемь лет жил под "антироссийской пропагандой". Детский омбудсмен жалуется, что ее так называемый "собственный сын" бегает за другими ее детьми со словами "съем москалика". Чего она ему не разрешает делать. Также путинистка хвасталась, какие подарки подготовила похищенному ребенку на день рождения. Бедняков не сдержался.

"Будущая обладательница камеры в Гааге: "Мы подарили ему торт, шарики, телефон". А стиральную машинку из Ирпеня вы ему не подарили? Вы убили его родителей, а потом простите ему шарики и телефон!?... А насчет "съем москалика", да. Теперь каждый наш ребенок будет знать, кто вы такие. А шарики в задницу себе засуньте. С тортом", — написал Андрей.

Беднякова в комментариях поддержал шоумен Анатолий Анатолич.

"Могли бы на день рождения и позволили мальчику съесть хотя бы одного москаленка. Изверги", — саркастически написал он.

Напомним, ранее мы писали, что Бедняков рассекретил, сколько ему предлагали за корпоративы в оккупированном Крыму. Также мы рассказывали, как поздравила Беднякова с днем рождения его жена, актриса Анастасия Короткая.