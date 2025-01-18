Бронетехніку припаркували біля будинку Бена Аффлека — навіщо

Актор Бен Аффлек. Фото: Reuters

Поруч з будинком відомого голлівудського актора Бена Аффлека помітили військову техніку. Папараці сфотографували бронетранспортер.

Про це пише Page Six.

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Папараці зафіксували, як біля помешкання зірки припаркувалась військова бронемашина. Однак, сам Бен Аффлека на це ніяк не відреагував. Актор беземоційно заїхав через ворота.

Бронемашина біля будинку Бена Аффлека. Фото: Page Six.

Експерти вважають, що бронетранспортер встановили, щоб забезпечити "захищену, стійку, мережеву мобільність для особового складу та корисного навантаження у всьому діапазоні військових операцій".

"Вони припарковані біля кожного пункту евакуації, не пропускаючи нікого, а його будинок знаходиться на кордоні — але зовні — одного з пунктів. Це не має нічого спільного з Беном", — розповів інсайдер.

Бен Аффлек. Фото: Page Six.

Нагадаємо, агенти ФБР навідались до Бена Аффлека. Також подруга його колишньої загинула в каліфорнійській пожежі.