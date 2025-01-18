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Біля будинку Бена Аффлека помітили бронемашину — реакція актора

18 січня 2025 07:00
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор
Бронетехніку припаркували біля будинку Бена Аффлека — навіщо
Актор Бен Аффлек. Фото: Reuters
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор

Поруч з будинком відомого голлівудського актора Бена Аффлека помітили військову техніку. Папараці сфотографували бронетранспортер.

Про це пише Page Six. 

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Папараці зафіксували, як біля помешкання зірки припаркувалась військова бронемашина. Однак, сам Бен Аффлека на це ніяк не відреагував. Актор беземоційно заїхав через ворота. 

Війська біля будинку Бена Аффлека
Бронемашина біля будинку Бена Аффлека. Фото: Page Six.

Експерти вважають, що бронетранспортер встановили, щоб забезпечити "захищену, стійку, мережеву мобільність для особового складу та корисного навантаження у всьому діапазоні військових операцій".

"Вони припарковані біля кожного пункту евакуації, не пропускаючи нікого, а його будинок знаходиться на кордоні — але зовні — одного з пунктів. Це не має нічого спільного з Беном", — розповів інсайдер.

Бен Аффлек
Бен Аффлек. Фото: Page Six.

Нагадаємо, агенти ФБР навідались до Бена Аффлека. Також подруга його колишньої загинула в каліфорнійській пожежі.

США пожежа Бен Аффлек бронетехніка Лос-Анджелес

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