Подруга Дженніфер Гарнер загинула в пожежі в Лос-Анджелесі — відео

Голлівудська акторка Дженніфер Гарнер. Фото: скриншот

Колишня дружина Бена Аффлека втратила подругу в лісовій пожежі. Акторка Дженніфер Гарнер розповіла, як вона загинула.

Трагедією зірка поділилась в інтервʼю MSNBC.

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Американська акторка Дженніфер Гарнер втратила подругу під час пожежі. Вони були разом в одній церковній спільноті.

"Я втратила подругу, і це для нашої церкви дуже чуттєво. Я втратила подругу, бо вона не встигла евакуюватися вчасно", — зізналася Дженніфер Гарнер.

Також акторка розповіла, що дуже переймається за всіх своїх близьких людей, які змушені були покидати свої домівки, тікаючи від вогню. Вона відчуває себе винною за те, що опинилась у безпеці.

"Я навіть не замислюючись можу написати список зі 100 друзів, які втратили будинки. Тут раніше було голосно, гралися діти", — розповіла колишня Бена Аффлека.

Каліфорнійська пожежа охопила престижні райони, тисячі людей були змушені евакуюватися. Наразі відомо про 10 загиблих, проте жертв може бути набагато більше.

Нагадаємо, що акторка Анджеліна Джолі рятує рідних від пожежі в Лос-Анджелесі. Також будинок, в якому помер зірка серіалу "Друзі" Меттью Перрі, охоплений вогнем.